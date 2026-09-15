Ким Чен Ын анонсировал расширение связей с Россией и заявил, что верит в победу Москвы в "священной войне"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о намерении "расширить и углубить" совместную работу с Россией. Заявление прозвучало в ответном послании диктатору РФ Владимиру Путину, который ранее поздравил Пхеньян с 78-й годовщиной основания КНДР.

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Также главарь КНДР пожелал своему кремлевскому коллеге успехов в войне против Украины. Об этом сообщает северокорейское информационное агентство KCNA.

Союзнические отношения КНДР и РФ

В письме военному преступнику Ким Чен Ын подчеркнул, что правительство Северной Кореи твердо намерено развивать сотрудничество с Россией "всесторонним образом". По его словам, партнерство базируется на принципах дружбы, взаимной помощи и союзнических отношений, сложившихся между странами.

Диктатор КНДР выразил убежденность в победе России в "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия", намекая на агрессивные действия против Украины. Ким Чен Ын также заверил Путина и российский народ в своей "неизменной поддержке".

Военное сближение и дипломатический контекст

Подобные заявления отражают продолжающееся сближение Москвы и Пхеньяна. В рамках пакта о взаимной обороне страны значительно углубили военное сотрудничество, а в 2024 году КНДР направила свои войска для участия в боевых действиях на стороне российских сил в Украине.

Аналогичное по духу послание Ким Чен Ын направил и председателю КНР Си Цзиньпину. В своем письме северокорейский диктатор подтвердил готовность сотрудничать с Китаем для укрепления традиционной дружбы и продвижения общего социалистического дела.

Сотрудничество Москвы с Пхеньяном

Россия и Северная Корея существенно сблизились на фоне полномасштабной войны против Украины, для поддержки которой КНДР начала поставлять оружие и направлять свои войска. Данное военное взаимодействие стало самым масштабным участием Пхеньяна в международных конфликтах со времен Корейской войны 1950-х годов.

Пхеньян поставил более 600 артиллерийских систем различных типов и калибров, включая 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 "Коксан", 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991, 107-мм ракетные установки Тип 63, самоходные противотанковые ракетные комплексы, 122-мм буксируемые пушки Д-74 и 140-мм минометы Тип 76.

Кроме того, по данным ГУР, северокорейский режим передал россиянам более 7 миллионов боеприпасов, включая минометные, артиллерийские, танковые и ракетные боеприпасы калибром от 82 до 240 мм, а также противотанковые управляемые ракеты.

Разведывательное управление заявило, что оборонная промышленность Северной Кореи способна производить от 1 до 2 миллионов артиллерийских снарядов в год, при минимальной ежемесячной производственной мощности от 30 до 50 тыс. снарядов.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше укреплять отношения с Россией. Он выразил надежду на будущее двусторонних отношений, которые, по его словам, "продолжают историю общей борьбы за справедливость и драгоценные традиции дружбы".

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину северокорейский диктаторский режим стал одним из важнейших иностранных спонсоров путинской армии. Пхеньян обеспечивает от 25 до 40% потребностей Москвы в артиллерийских боеприпасах.

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