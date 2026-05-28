Канада откажется от самолетов США: чем их заменят

Канада объявила о планах приобрести парк самолетов раннего предупреждения у шведской компании Saab вместо конкурентного предложения от Boeing. Таким образом Оттава стремится уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки.

Об этом в среду, 27 мая, заявил премьер-министр Марк Карни. Он отметил, что Канада выберет самолет Saab GlobalEye, созданный на базе Bombardier Global 6500. Самолет Boeing E-7 Wedgetail, производство которого сопровождалось задержками и превышением сметы, также был среди претендентов, передает Al Jazeera.

"Благодаря набору передовых датчиков и систем миссии, GlobalEye от Saab станет ключевым ресурсом для канадских вооруженных сил для выявления и сдерживания угроз по всей Арктике", – сказал Карни на оборонной конференции в Оттаве.

В марте премьер-министр пообещал, что Канада возьмет на себя полную ответственность за защиту своих огромных арктических территорий – после того, как в течение десятилетий она полагалась на партнерство с США в вопросе контроля за своими сушей и морем.

В Saab сообщили, что планируют инвестировать в исследовательские и опытно-конструкторские работы в Канаде в рамках любого соглашения. Хотя Карни не привел подробностей относительно размера флота или стоимости потенциального контракта, военные чиновники ранее заявляли, что они хотят приобрести шесть самолетов раннего радиолокационного обнаружения.

Это заявление прозвучало на фоне длительной торговой напряженности между США и Канадой. Она началась после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, а также неоднократно высказывал угрозы аннексировать эту страну и сделать ее 51-м штатом США.

