Йеменские хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами: что известно о последствиях

Вечером 24 марта Израиль подвергся ракетному обстрелу, но все цели перехватила ПВО страны. Одну из баллистических ракет запустили поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене; также удары наносились группировкой "Палестинский исламский джихад" с севера сектора Газа.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в первый раз сирены прозвучали в 19:02 в населенных пунктах вблизи анклава. ВВС Израиля перехватили две ракеты.

В 20:00 тревога сработала в нескольких районах Израиля. Это был запуск баллистики из Йемена; ракету ликвидировали до пересечения израильской границы.

Чуть позже военные сообщили, что осколки достигли Израиля и упали в городе Бейт-Шемеш, недалеко от Иерусалима. По данным спасательных служб, серьезных разрушений и пострадавших не было.

Час спустя, в 21:00, в населенных пунктах вблизи сектора Газа снова услышали сирены, после чего военные отчиталась об успешном перехвате еще одной ракеты, летевшей из территории анклава.

После атаки ЦАХАЛ объявил об эвакуации палестинцев в районах Бейт-Лахия и Бейт-Ханун – откуда по территории Израиля террористы выпустили два снаряда.

Представитель Армии обороны Израиля, полковник Авичай Адраи выпустил обращение на арабском языке, опубликовав карту района, который должен быть эвакуирован. Он сказал, что это "последнее предупреждение" перед тем, как израильские войска нанесут ответный удар.

Ответственность за запуск ракет в сторону Сдерота взяла на себя террористическая группировка "Исламский джихад" в Палестине.

Как ранее писал OBOZ.UA, 23 марта Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

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