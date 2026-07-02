Известную международную премию переименуют в честь предпринимателя российского происхождения: как это могло произойти

Международная Букеровская премия сменит название на Bukhman International Booker Prize после заключения десятилетнего соглашения о финансировании с благотворительной организацией Bukhman Philanthropies. Такое решение принял Фонд Букеровской премии, который также сообщил об увеличении призового фонда для лауреатов.

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Об изменениях говорится в официальном заявлении Фонда Букеровской премии. В сообщении отмечается, что переименование станет знаком признания десятилетнего партнерства с Bukhman Philanthropies.

Исполнительный директор фонда Габи Вуд заявила:"Мы чрезвычайно благодарны фонду Bukhman Philanthropies за его исключительную приверженность делу финансирования Международной Букеровской премии в течение следующих 10 лет, а также Дарье Бухман за её личную поддержку переводных произведений".

Новый формат

После заключения соглашения победитель конкурса будет получать 100 тысяч фунтов стерлингов вместо нынешних 50 тысяч. Денежное вознаграждение, как и раньше, будет поделено поровну между автором произведения и переводчиком или переводчиками.

Фонд также сохранит выплаты для финалистов. Каждая книга, попавшая в шорт-лист, принесет автору 2,5 тысячи фунтов стерлингов и столько же переводчику. Общая сумма вознаграждения за каждую такую работу останется на уровне 5 тысяч фунтов.

Одновременно организаторы представили состав жюри Международной Букеровской премии 2027 года. Его возглавит американская писательница Кэти Китамура. В состав жюри также вошли британский писатель Патрик МакГиннесс, британский автор Калеб Азума Нельсон, датская писательница Ольга Равн и американская актриса Тесса Томпсон.

История фонда

Bukhman Philanthropies был основан в 2024 году британским предпринимателем русского происхождения Дмитрием Бухманом и его женой Дарьей. Организация поддерживает проекты в сферах литературы, материнского и неонатального здоровья, а также психического здоровья детей и молодежи.

Дмитрий Бухман родился в российской Вологде. Вместе с братом Игорем он переехал в Израиль в 2016 году, а в 2020 году семья эмигрировала в Великобританию. Братья являются основателями компании Playrix, которая создала популярные мобильные игры Fishdom и Homescapes.

Реакция компании

Во время пандемии COVID-19 Playrix вошла в число крупнейших компаний в сфере мобильных игр в мире. В 2025 году Дмитрий Бухман вошёл в десятку самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times, а также возглавил рейтинг самых богатых британцев в возрасте до 40 лет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года руководство Playrix назвало компанию "аполитичной". По данным ряда СМИ, внутри корпоративных каналов Slack модераторы удаляли дискуссии о войне, что вызвало недовольство среди украинских сотрудников.

Через несколько дней после начала российского вторжения братья Бухманы обнародовали заявление, в котором назвали войну "великой трагедией". Они также подчеркнули, что "насилие никогда не может быть решением проблемы".

Дальнейшие шаги

В марте 2022 года Playrix объявила о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов Украинскому Красному Кресту. Осенью того же года компания сообщила о закрытии офисов в России и Беларуси, а также заявила о намерении сохранить украинский штат сотрудников.

Впоследствии российские юридические лица Playrix были ликвидированы или находились в процессе ликвидации. По состоянию на сентябрь 2023 года, как сообщалось, компания полностью закрыла все свои офисы в России и Беларуси.

Жюри Букеровской премии 2027 года будет оценивать романы и сборники рассказов, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании или Ирландии в период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Длинный список из 12 или 13 книг объявят 16 марта 2027 года, короткий список — 15 апреля, а победителя назовут на церемонии в мае того же года.

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