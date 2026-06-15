Фонд Lytvyn поддержал новое поколение лидеров на Kids Gravity Awards 2026

Киев, 7 июня 2026 года – В Киеве состоялась масштабная премия – KIDS GRAVITY AWARDS 2026, которая собрала талантливых детей Украины и стала символом поддержки нового поколения лидеров, художников, спортсменов и творческих личностей.

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Генеральным партнером и организатором мероприятия выступил фонд Lytvyn Foundation украинского digital-предпринимателя и мецената Владимира Литвина. Мероприятие прошло в стенах Киевского планетария и собрало юных артистов, спортсменов, блогеров, медиаперсон, а также представителей бизнеса, общественных организаций и СМИ.

В то время, когда формируется будущее Украины, KIDS GRAVITY AWARDS 2026 становится платформой для признания детей, демонстрирующих выдающиеся достижения в творчестве, спорте, науке, медиа и общественной деятельности. Для многих лауреатов награда является первым серьезным признанием их упорного труда, таланта и стремления к развитию.

"Мы убеждены, что каждый ребенок заслуживает поддержки и шанса реализовать свой потенциал. Именно поэтому Lytvyn Foundation системно создает бесплатные возможности для образования, развития и самореализации молодежи. KIDS GRAVITY AWARDS – это не только награды, но и вера в будущее Украины и ее новое поколение лидеров", – отметили в Lytvyn Foundation.

Особое внимание во время церемонии было уделено награждению членов экспертного совета, которые вносят весомый вклад в развитие культуры, образования, медиа и общественного сектора. Награды получили: Татьяна Яицкая (Lytvyn Foundation), Юрий Гордиенко, Инна Приступа, Марина Кинах, Влада Литовченко, Илона Гвоздева, Лилия Олейник, Анна Атаманова, Тамила Запорожец, Dominico, Елена-Кристина Лебедь и Ольга Самохвалова.

Татьяна Яицкая, руководительница образовательных программ Lytvyn Foundation, получила награду от имени фонда за весомый вклад в украинское образование.

"Такие мероприятия чрезвычайно вдохновляют на новые свершения, мотивируют не останавливаться на достигнутом и продолжать создавать инновационные проекты. Особенно важно, что KIDS GRAVITY AWARDS поддерживает молодежь, помогает детям поверить в собственные силы и вдохновляет их творить будущее нашей страны уже сегодня", – отметила Татьяна.

Почетными лауреатами KIDS GRAVITY AWARDS 2026 стали десятки талантливых детей, творческих коллективов, образовательных учреждений и социально ответственных проектов.

Амбассадором третьей ежегодной премии KIDS GRAVITY AWARDS 2026 выступила юная артистка – KRISS SHOR. Во время мероприятия также был зафиксирован рекорд Украины при участии KRISS SHOR – самый короткий период реабилитации между операцией по поводу перелома кости и сольным вокальным выступлением на сцене.

Важной составляющей премии стала образовательная миссия. Для Lytvyn Foundation поддержка молодежи является системным направлением деятельности. Главным образовательным проектом фонда является школа онлайн-бизнеса MindCraft для подростков 13–17 лет, которая помогает молодым людям получать современные знания в сферах предпринимательства, цифровых технологий и креативных индустрий.

Награду за научную разработку получила 17-летняя Ирина Кориневская, победительница питчинга школы MindCraft. Ирина является основательницей развивающего игрового EdTech-набора для детей 4–7 лет Memory Board – когнитивного тренажера и онлайн-платформы с интерактивными упражнениями. Ее набор прошел международную апробацию и получил награду American Psychological Association (APA) на конкурсе ISEF (США).

Ведущими премии были: Ольга Сумская, Екатерина Бобова и Дарья Котелина.

Программа вечера включала торжественный красный ковер, fashion-показы с участием юных моделей от Nikol Pro, церемонию награждения, профессиональную фото- и видеосъемку, а также нетворкинг для родителей, партнеров и гостей мероприятия.

Особый шарм торжественной церемонии придало прибытие лауреатов, членов экспертного совета и артистов на красную дорожку в роскошных лимузинах от партнера мероприятия Limuzine & Party Bus, что создало атмосферу настоящего звездного события и оставило незабываемые впечатления у гостей и участников премии.

Особую атмосферу праздника создали яркие выступления известных артистов и юных звезд. На сцене KIDS GRAVITY AWARDS 2026 выступили победители и лауреаты Детского Евровидения София Нерсесян и Артем Котенко. Гости мероприятия насладились творческими номерами от Анны Добрыдневой, KISHE и Alicia Skyeer, Amore Twins, Полины Дашковой, Zayva, Димы Никитина, группы SisterMix, Bobova и зрелищными постановками FaceFactory Show Ballet. Концертная программа стала настоящим украшением церемонии, подарив участникам и гостям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

В рамках торжественного мероприятия официально анонсировали BEAUTY FESTIVAL MINI MISS QUEENUA – "Корона мечты. Сияние будущего", который состоится в августе этого года, финалисткой которого является невероятная пятилетняя Каролина Фрадкина.

"KIDS GRAVITY AWARDS 2026 – это больше, чем премия. Это инвестиция в будущее страны, пространство для развития детских талантов и мощная мотивация для молодого поколения украинцев мечтать, действовать и достигать новых вершин", – подчеркнула Марина Филипенко, основательница KIDS GRAVITY AWARDS.

Генеральный партнер: Lytvyn Foundation.

Реализация премии стала возможной благодаря поддержке партнеров: MindCraft, MindShift, Хакатон Code the Future, Киевский планетарий, Cosmic Corporation, Pesto Cafe, Limuzine & Party Bus, Международная академия защиты прав человека, БФ "УМАС", БФ "Александр Пашко", Автошкола "Киев", Pristupa Inna, Positive Studio, Агентство недвижимости Klim Town, Живчик, Dtech, Dominico, Prime Auto SPA Holosiievo, Ukrainian Women Unity, Ms QueenUA, Nikol Pro, Lumen, Ukie Star, ILive Center, LikaMed, Reynolds, Maryna Ocean, One Luxy, "Село и люди" и Epiland.

Информационную поддержку мероприятия обеспечили ведущие украинские СМИ: Oboz, 5 канал, 44.ua, TRUEua, TOUCH, SUPER LADY, Coolbaba, But.in.ua, Lucky Ukraine, Culture Trend, Absurdu.net, Перець FM, 33 Media, 33 канал Kids, InRating, Terra, Наше Music, Fashion.