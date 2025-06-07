Израильские солдаты попали в ловушку в Газе: есть погибшие и раненые

Военнослужащие Армии обороны Израиля попали в ловушку в секторе Газа, вследствие чего понесли ощутимые потери. В результате обрушения заминированного здания на юге Газы четверо бойцов ЦАХАЛ погибли, еще 5 человек получили ранения.

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Взрыв произошел, когда израильские военные вошли в здание для зачистки от террористов. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По данным первоначального расследования ЦАХАЛ, солдаты вошли в здание, чтобы очистить его от возможной террористической инфраструктуры, включая туннели. Здание было заминировано, и в результате взрыва конструкция обрушилась на солдат. В результате чего солдаты погибли, а остальные получили ранения, в том числе один человек получил критические ранения.

Инцидент произошел вскоре после 6 утра в пригороде Хан-Юнис Бани-Сухейла. По данным израильской армии, в ходе другого инцидента резервист 646-й парашютно-десантной бригады получил ранение средней степени тяжести в результате минометного обстрела в районе Шеджайя города Газа. Его доставили в больницу, где его состояние улучшилось

После гибели четырех солдат пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявила, что иногда "нет выбора", кроме как войти в строения в секторе Газа и обследовать их на предмет возможных туннелей.

Также на своей пресс-конференции представитель ЦАХАЛ сообщил, что начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку смертельного инцидента, произошедшего ранее в тот же день в районе Южного военного округа. В ЦАХАЛ заявили, что "извлекут уроки из этого инцидента".

После гибели четверых бойцов ЦАХАЛ премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал этот день "печальным и трудным". Он сказал, что погибшие отдали свои жизни в ходе кампании "по разгрому ХАМАС и возвращению заложников".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа. Это возможно при четких условиях, которые обеспечат безопасность Израиля. В частности, все заложники должны вернуться домой, а ХАМАС – сложить оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия, Франция и Канада заявили, что Израиль должен остановить свое новое наступление в секторе Газа. Если этого не произойдет, страны введут против Иерусалима санкции.

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