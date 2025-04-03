Израиль нанес ракетный удар по авиабазам в Сирии: уничтожены стратегические объекты

Армия обороны Израиля в ночь на 3 апреля сообщила, что "за последние часы" ЦАХАЛ нанес удары по стратегическим объектам Сирии. В частности, удары были нанесены по военной инфраструктуре сирийских баз Хама и Тиас.

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Также были нанесены удары по военным объектам, оставшимся в районе Дамаска, добавили в ЦАХАЛ. Times of Israel, ссылаясь на данные из военных источников, отмечает, что целевыми ударами были взлетно-посадочные полосы, составы топлива и радары на авиабазах.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданскому населению Израиля", - заявили в ЦАХАЛ.

Все три указанные военные базы ранее принадлежали России.

Хама – одна из 14 мухафаз на западе центральной части Сирии. Там базировались две эскадрильи МиГ-21МФ и МиГ-29. Тиас – населенный пункт в центральной части Сирии, административно входит в состав провинции Хомс. Там было четыре эскадрильи МиГ-25 и Су-22.

Хама попала под контроль повстанцев в начале декабря прошлого года. За все время сирийской гражданской войны Хама не была захвачена повстанцами ни разу, хотя Хомс частично захватывался ими в самом начале событий.

Военная база россиян в Дамаске, в районе Масакин-Берге, попала под контроль повстанцев лишь в последние дни падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

В сирийских масс-медиа отмечают, что израильские самолеты атаковали аэродром в окрестностях Хамы по меньшей мере четыре раза.

Какие последствия имели удар по базе в Тиасе, сведений пока не поступало, однако местные жители сообщают о сильных взрывах.

В Дамаске после авиаудара по базе "раздался сильный взрыв, слышный в столице и ее окрестностях". Местные жители рассказывают, что в базу поехали колонны пожарных и медиков.

Официально в Сирии удары Израиля еще не прокомментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время ЦАХАЛ был ориентирован на военную операцию в секторе Газа. Последний раз ракетные и авиаудары по военным объектам в Сирии Армия обороны Израиля наносила в конце февраля. В частности, удары пришлись по "командным центрам и многочисленным объектам с оружием" на юге Сирии.

Еще в конце прошлого года, после падения в Сирии режима Асада, сухопутные войска Израиля впервые со времен так называемой "войны Судного дня" (в 1973 году) открыто вошли на территорию Сирии.