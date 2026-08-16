Израиль нанес массированные удары по Ливану: погибли 11 человек, в том числе женщины и дети

В субботу израильские военные нанесли серию авиаударов по югу Ливана, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Среди погибших в деревне Ансар были трое детей и две женщины, еще 19 человек получили ранения.

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Reuters отмечает, что эти удары стали одними из самых кровопролитных за последние недели после того, как Ливан и Израиль согласились на мирные рамки при посредничестве США. Израильские военные заявили, что ночью нанесли удары по инфраструктуре группировки "Хезболла" в районе, который они называют зоной безопасности на юге Ливана.

Жесткий ответ

"Хезболла", которую поддерживает Иран, заявила, что атаки будут "встречены тем, чего они заслуживают". Группировка отвергла условия соглашений, согласно которым израильские войска будут оставаться на территории южного Ливана до разоружения "Хезболлы" и передачи контроля ливанской армии.

Ливанское государственное Национальное информационное агентство сообщило, что семь человек погибли в результате удара израильских военных по дому в деревне Ансар. Еще четверо человек погибли в результате удара по деревне Дейр-эль-Захрани.

В Ансаре среди погибших были трое детей и две женщины. Всего в результате этих атак ранения получили 19 человек.

По данным NNA, израильские военные также нанесли другие авиаудары по районам на юге Ливана. Среди целей была стратегически важная местность к северу от реки Литани, известная как холм Али аль-Тахер.

Один из ударов по долине рядом с Ансаром стал самым глубоким проникновением израильской авиации вглубь Ливана за последние два месяца.

Причина ударов

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил в соцсети X, что "Хезболла" нарушила режим прекращения огня и атаковала израильских военных. По данным израильской стороны, в результате этого трое военнослужащих получили ранения.

В офисе Нетаньяху заявили, что ЦАХАЛ в ответ нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы", из которой якобы была организована атака. В то же время израильская сторона отметила, что только после удара узнала о присутствии гражданских лиц на военном объекте.

Израильские военные заявили, что в ходе удара по Ансару ликвидировали Али Самира Аль-Хаджа Хассана – командира элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболла" – и других представителей этого формирования.

По утверждению ЦАХАЛа, во время удара вместе с командиром в штабе находилась его семья. Военные заявили, что семья пострадала в результате атаки, но не была её целью.

Позиция Ливана

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что погибшие в Ансаре не были частью военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что женщины и дети, погибшие в результате удара, не были военными целями.

Спикер парламента Ливана Набих Берри, являющийся союзником "Хезболлы", призвал к национальному единству. Он также обратился к сторонам, поддерживающим мирные переговоры и соглашения о прекращении огня, с призывом остановить войну.

Президент Ливана Жозеф Аун назвал удары "чётким посланием", направленным против переговоров и усилий США по реализации рамочного соглашения.

Переговоры продолжаются

Рамочное соглашение предусматривает, что израильские военные будут оставаться на юге Ливана до разоружения "Хезболлы" и передачи контроля над территорией ливанской армии. Группировка отвергла такие условия.

Ранее в этом году Израиль захватил значительную часть юга Ливана в ходе войны с "Хезболлой". Конфликт обострился после того, как эта группировка нанесла удар по Израилю через два дня после начала войны с Ираном.

Израиль заявляет, что оставит свои войска на захваченных позициях, чтобы защитить север страны от новых атак. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в южный Ливан в четверг заявил, что военные не покинут районы, находящиеся под их контролем, пока "Хезболла" не будет разоружена.

В то же время представитель Госдепартамента США заявил, что постоянное присутствие израильских военных на юге Ливана не соответствует обязательствам, предусмотренным соглашением.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Дорон Шпильман заявил Reuters, что субботние удары могут усилить переговорный процесс. По его словам, атаки должны сделать переговоры "более серьёзными и реальными", поскольку они, по его мнению, подчеркивают причины, по которым стороны начали переговоры.

По данным, приведенным ливанским NNA, с начала нового этапа боевых действий 2 марта в Ливане погибли не менее 4300 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Армия обороны Израиля возобновила нанесение точечных ударов по южной части Ливана. Перед этим ЦАХАЛ обвинил террористическую группировку "Хезболла" в вопиющем нарушении режима прекращения огня.

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