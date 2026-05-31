Израиль начал сухопутную операцию на юге Ливана: захвачена стратегически важная позиция. Фото

Армия обороны Израиля возобновила сухопутную операцию на юге Ливана. В ходе наступления бойцы ЦАХАЛ захватили стратегически важный замок Бофорт.

Наступательная операция происходит с целью уничтожения инфраструктуры террористической организации "Хезболла". Об этом сообщает Times of Israel.

Новое наступление Израиля

Израильское военное командование сообщило, что ЦАХАЛ продолжает расширять свое наземное наступление против "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявляет, что начала наступление в районе хребта Бофорт и ручья Вади-Салюки с целью уничтожения инфраструктуры "Хезболлы" и ликвидации террористов.

Конечной цель. Операции является усиление оперативного контроля на юге Ливана и устранение прямой угрозы для Галилейского полуострова и Метулы, а также для расширение передовой линии обороны.

Солдаты пересекли 90-градусный изгиб реки Литани, прямо напротив приграничного поселения Метула, и двинулись к замку, с которого открывается вид на Галилейский полуостров на севере Израиля, а также на район Набатия на юге Ливана.

Армия обороны Израиля заявляет о расширении зоны поражения в районах к северу от реки Литани, а также о том, что операция "в настоящее время распространяется на дополнительные районы".

Угрозы для ливанских террористов

В районе Бофорта и Вади-Салюки расположена значительная инфраструктура "Хезболлы", которая, по утверждению Армии обороны Израиля, была создана при содействии Ирана. С помощью этой инфраструктуры террористы руководили боевыми действиями и совершали многочисленные террористические акты.

По данным военных, из этого района также были выпущены сотни ракет по Израилю и войскам на юге Ливана.

В преддверии наземного наступления израильские ВВС нанесли массированные удары по инфраструктуре "Хезболлы" в этом районе. Также велся артиллерийский и танковый обстрел.

Армия обороны Израиля заявляет, что также нанесла удары по контролируемой местности, провела поиск и нейтрализацию военной инфраструктуры в районе Литани, а также выполнила необходимые инженерные работы для создания условий, необходимых для наступательной операции.

Напомним, на юге Ливана из-за атаки беспилотника группировки "Хезболла" погиб военнослужащий Армии обороны Израиля Майкл Тюкин. Известно, что в 2020 году 21-летний военный переехал в Израиль из Украины вместе с матерью.

