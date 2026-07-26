Израиль ликвидировал высокопоставленного сотрудника службы безопасности ХАМАС – СМИ

В секторе Газа в результате израильского авиаудара погибли представители службы безопасности, подконтрольной ХАМАС. Удар был нанесен по центральной части анклава.

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Израиль подтвердил атаку, однако без подробных комментариев. Об этом сообщает Reuters.

Кто погиб

По информации медиков и представителей полиции, удар был нанесен в районе Дейр-эль-Балах, когда на автомобиле передвигались два человека. В результате атаки погибли полковник Ваэль Эль-Ледави, возглавлявший службу внутренней безопасности в центральной части Газы, и майор Рамез Абу Зрайк.

В министерстве внутренних дел, которое контролирует ХАМАС, подтвердили их гибель.

Израильские военные заявили, что целью был боевик ХАМАС, не уточняя подробностей.

Удары и позиции сторон

В последние месяцы Израиль регулярно наносит удары по представителям силовых структур, связанных с ХАМАС. В Тель-Авиве утверждают, что часть из них имеет отношение к вооруженному крылу группировки и представляет угрозу.

В то же время в ХАМАС заявляют, что такие атаки направлены на дестабилизацию ситуации в секторе Газа и подрыв договоренностей о перемирии.

Ситуация в секторе Газа

Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильские удары по территории Газы продолжаются почти ежедневно. По данным местных органов здравоохранения, с тех пор погибли более 1190 палестинцев, большинство из них — гражданские лица.

В то же время боевики из Газы за этот период убили четырех израильских военных.

В настоящее время Израиль контролирует около 64% территории сектора. Большинство населения — около 2 миллионов человек — живет в сложных условиях, часто во временных укрытиях или поврежденных зданиях.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, протяженность укреплений уже превышает десятки километров и продолжает расти. Это вызывает беспокойство по поводу возможного закрепления новой линии разграничения в регионе.

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