Израиль атаковал завод по производству ракет на севере Ливана: что известно. Фото и видео

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Целью стали лагерь для подготовки боевиков, объект по производству высокоточных ракет в долине Бекаа, а также военная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Военные также информировали о результате нанесенного удара.

По данным израильской армии, поражен комплекс, который "Хезболла" использовала для подготовки террористов к нападениям на израильских военных и планирования атак против Израиля.

На базе проводились учения по стрельбе боевыми патронами и отработка использования различных видов оружия.

Также по информации ЦАХАЛ, был уничтожен завод по производству высокоточных ракет в долине Бекаа и еще один военный объект Хезболлы в районе Шарбин на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие объектов террористической инфраструктуры и проведение военных учений против государства Израиль террористами Хезболлы является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для государства Израиль", – говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат действия, направленные на устранение любых угроз Израилю со стороны группировки "Хезболла".

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой"

Несмотря на то, что в ноябре прошлого года Израиль и "Хезболла" договорились о временном прекращении огня и о некоторых других шагах по решению конфликта, противостояние продолжается.

Так, в конце июля армия Израиля атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он расположен на юге Ливана.

В июне ЦАХАЛ нанес удар по югу Ливана, в районе реки Литани, в результате чего был ликвидирован командир огневого подразделения группировки "Хезболла" Мухаммад Хатар аль-Хусейни, ответственный за множество ракетных обстрелов Израиля. Военные считают, что он организовывал удары по городам Нагария, Хайфа и другим израильским населенным пунктам.

1 апреля Израиль нанес авиаудар по пригороду столицы Ливана Бейрута. По словам израильских военных, целью атаки была ликвидация высокопоставленного члена "Хезболлах", который руководил боевиками ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Израиль нанес мощный авиаудар по Бейруту. ЦАХАЛ заявил, что обнаружил подразделение "Хезболлы", которое подпольно производит беспилотники и финансируется "иранскими террористами".

