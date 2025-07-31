Израиль ударил по крупнейшему заводу 'Хезболлы', где производят высокоточные ракеты

Армия обороны Израиля в четверг, 31 июля, дважды атаковала с воздуха цели на территории Ливана. Среди прочего, удар был нанесен по крупнейшему заводу"Хезболлы", где ранее производились высокоточные ракеты.

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Как сообщила израильская армия, авиаудары были нанесены "по позициям террористов "Хезболлы" на юге Ливана", то есть вблизи израильской границы, а также "по объектам в долине Бекаа", что в 100 километрах к северу. В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац уточнил, что в долине Бекаа было поражено производство ракет.

В арабском сегменте сети массово распространяют кадры "очередного преступления" израильтян, однако не уточняют, какие именно производственные мощности были поражены.

В Армии обороны Израиля напоминают, что производство высокоточных ракет в долине Бекаа уже подвергалось ударам, причем последний, который остановил предприятие, был нанесен осенью 2024 года. Однако, по данным разведки, недавно "Хезболла" начала восстанавливать его, чтобы снова наладить выпуск высокоточных ракет.

"Любая попытка террористической организации восстановиться, перегруппироваться или угрожать Израилю будет встречена с безжалостной силой", – заявил по этому поводу министр обороны страны Исраэль Кац.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Кунине, что на юге Ливана, Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Хасана Мохаммада Хамуди. Он был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы".

Хамуди был убит в собственной машине в результате дроновой атаки.

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