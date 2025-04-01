Израиль нанес авиаудар по пригороду Бейрута: ликвидирован высокопоставленный член 'Хезболлах'

Во вторник, 1 апреля, Израиль нанес авиаудар по пригороду столицы Ливану Бейруту. По словам израильских военных, целью атаки была ликвидация высокопоставленного члена "Хезболлах", руководившего боевиками "ХАМАС".

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Об этом сообщает DW. В результате удара известно о не менее трех погибших и не менее семи раненых лиц.

Имя боевика остается неизвестным, однако подчеркивается его связь с палестинской террористической группировкой "ХАМАС". Сообщается, что недавно он принимал участие в подготовке масштабного теракта против израильских мирных жителей, который должен был состояться в ближайшее время. В связи с этим армия провела операцию по его ликвидации для устранения угрозы.

Как отмечает Reuters, президент Ливана Джозеф Аун осудил израильский авиаудар и назвал его "опасным предупреждением", свидетельствующим об умышленных намерениях против Ливана.

Аун добавил, что "агрессия" Израиля требует от Ливана активизации дипломатических усилий и мобилизации международных союзников для защиты полного суверенитета страны.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам тоже осудил израильский удар, назвав его грубым нарушением резолюции ООН и соглашения о прекращении огня. Он отметил, что внимательно следит за последствиями атаки по координации с министрами обороны и внутренних дел.

Заключенное в ноябре прошлого года соглашение о прекращении огня приостановило годовой конфликт и предусматривало освобождение южного Ливана от боевиков "Хезболлы" и оружия, развертывание там ливанских войск, а также вывод израильских наземных подразделений из зоны. Однако обе стороны обвиняют друг друга в несоблюдении этих условий.

Поэтому перемирие, достигнутое при посредничестве Соединенных Штатов, в последнее время выглядит более шатким.

Напомним, в ноябре 2024 года, через 14 месяцев активных боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Хезболла" было принято соглашение о прекращении огня. Целью перемирия было создание условия для восстановления крепкого покоя и безопасного возвращения жителей Израиля и Ливана в свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по центру Бейрута, ливанской столице. Было выпущено не менее четырех ракет, по предварительным данным, 11 человек погибли и еще 33 получили ранения.

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