'Изготавливали не дроны': украинская компания раскрыла подробности поджога в Чехии

В пятницу, 20 марта, в чешском городе Пардубице группой людей в масках действительно было целенаправленно подожжено украинское предприятие. Но оно производило не беспилотники, а тепловизоры Archer.

Такое заявление сделал основатель и CEO Archer Александр Яременко. Бизнесмент также опубликовал видео с места пожара.

"Сообщаю, что вчера ночью наше предприятие в Чехии Archer-LPP было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя", – написал Яременко.

Информация от СМИ

Как сообщили изданию Ceske Noviny, в результате пожара сгорел складской цех. Также огонь охватил соседнее административное здание.

20 марта утром судебно-медицинские следователи в Пардубице завершили расследование сгоревшего цеха и охваченного пожаром здания оружейной компании LPP Holding.

Сначала правоохранители считали, что расследование места преступления продлится несколько дней. В частности, полиция расследует пожар по подозрению в теракте, но есть четыре версии пожара.

"Расследование места преступления и пожара завершено. Мы передали здание владельцу сегодня утром. Расследование продолжается", – отметили в полиции. Пожарные с гусеничным экскаватором помогали судебно-медицинским экспертам убирать обломки с места пожара.

Также расследование обстоятельств пожара проводит, среди прочих, Институт криминалистики и эксперты Национального центра борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEK). В расследовании также сотрудничают Служба безопасности и Военная разведка.

Стоит отметить, что согласно заявлению, опубликованному 21 марта пресс-секретарем холдинга LPP Мартиной Тауберовой, на атакованных объектах находились административные помещения и компоненты для оптоэлектронных приборов. По ее словам, инцидент существенно не повлиял на производство компании в целом, и производство продолжается в рамках других мощностей. Холдинг также производит, среди прочего, дроны для Украины.

Детали

Холдинг LPP объединяет технологически-ориентированные компании, которые сочетают разработку, производство и интеграцию в военном и гражданском секторах. Он сосредотачивается, например, на беспилотных системах, оборудовании для сухопутных войск, авионике, распознавании лиц и объектов с помощью искусственного интеллекта или оборудовании для железнодорожных перевозок.

Ранее сообщалось, что на заводе LPP Holding в чешском Пардубице, где 20 марта вспыхнул пожар, производили беспилотники для Украины. Однако, ответственность за инцидент взяла на себя пропалестинская группа Earthquake Faction, объяснив это связями предприятия с израильской оборонной отраслью.

Как писал OBOZ.UA, 20 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал заседание Совета государственной безопасности из-за пожара на складе оружейной компании LPP Holding в городе Пардубице. Предприятие производит беспилотные системы, наземное оборудование и разрабатывает технологии ИИ, в частности для военных. Правоохранители и спецслужбы рассматривают четыре версии происшествия.

