ISW: отношения США и России становятся все более дружественными, несмотря на их конфронтацию в Иране

Несмотря на заявления об обмене разведывательными данными между Россией и Ираном для поддержки атак на американские войска на Ближнем Востоке, отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все более дружественными. Со своей стороны Кремль определил США одним из своих главных геополитических противников.

Поэтому Россия реализует ряд стратегических шагов, направленных на противодействие американским интересам в мире. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Кремль использует сотрудничество с Ираном для противодействия США

В материале отмечается, что 6 марта трое чиновников сообщили The Washington Post о передаче Россией Ирану данных о расположении американских военных объектов, в частности кораблей и самолетов, после американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля.

Один из чиновников назвал предоставление такой информации для возможных ударов по американским силам на Ближнем Востоке "достаточно комплексными усилиями". Издание также отмечает, что аналитики связывают полученные разведданные со схемой атак Ирана на объекты командования и управления США, радары и временную инфраструктуру.

"Ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майк Петерсон заявил, что Россия может предоставлять Ирану высококачественные спутниковые снимки, с помощью которых Иран мог бы определить, какие базы сейчас используют Соединенные Штаты и их союзники, а также другую информацию, такую как местонахождение самолетов, разведывательных станций и логистические потоки", – отмечается в сообщении.

Как отмечают аналитики, Иран может не иметь постоянного доступа к высококачественным спутниковым снимкам, даже из коммерческих источников, поэтому для получения такой информации может рассчитывать на РФ.

В частности, компания Planet Labs 6 марта ввела правило 96-часовой задержки публикации новых снимков, сделанных над странами Персидского залива и прилегающими зонами конфликта, кроме Ирана, тогда как некоторые другие компании вообще не публикуют изображения баз США и их союзников. В такой ситуации передача российских разведданных может способствовать ударам Ирана по американским военным объектам.

"ISW давно оценивает, что Кремль самоопределил Соединенные Штаты как одного из главных геополитических противников России и осуществляет ряд стратегических усилий, направленных на то, чтобы бросить вызов интересам США во всем мире", – говорится в статье.

Ранее аналитики ISW сообщали, что в 2024 году Россия передавала разведывательные данные поддерживаемым Ираном хуситам, которые использовали их для атак на западные суда.

В то же время обмен такой информацией с государством, против которого США ведут военную кампанию, противоречит недавним заявлениям Москвы о якобы заинтересованности в улучшении отношений с Соединенными Штатами.

Россия пытается ослабить поддержку Украины со стороны США

Также аналитики считают, что Россия демонстрирует дружественную позицию в отношении США, чтобы заставить Вашингтон отойти от поддержки Украины на мирных переговорах.

"Россия, вероятно, только поддерживает дружественный фасад в отношении Соединенных Штатов как средство убедить Соединенные Штаты оставить Украину в текущих мирных переговорах и обеспечить необоснованную перезагрузку отношений между США и Россией, что позволит России легче достичь своей давней цели – уничтожить украинское государство", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в ISW отмечали, что кремлевские чиновники взялись активно критиковать Соединенные Штаты за военные операции против Ирана и используют эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в переговорах по миру в Украине.

