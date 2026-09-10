Иран заявил о захвате подводного беспилотника армии США в Ормузском проливе: что говорят в Пентагоне

Так называемый Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о захвате у входа в Ормузский пролив американской беспилотной подводной лодки. Это дрон Dive-LD, большой (5,8-метровый) автономный подводный аппарат, разработанный и собранный калифорнийской оборонной компанией Anduril.

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В КСИР показали (см. ниже), как извлекли аппарат из воды. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что подводный беспилотник старый и сам "вышел из строя более суток назад".

Что говорят в Иране

"Мы перехватили у входа в Ормузский пролив одну из самых современных и умных беспилотных подводных лодок террористической американской армии. Этот подводный аппарат оснащен новейшими технологиями", – говорится в заявлении КСИР.

Иранцы утверждают, что на момент захвата аппарат "проводил обследование региональных вод для поддержки текущих операций".

Американцы якобы попытались уничтожить захваченный Dive LD, однако "отправленные для этого БПЛА были сбиты" силами КСИР.

Что говорят в США

На самом деле дрон был не только неисправен, но и "старой модели", которая "не собирает конфиденциальные данные и не имеет никакого секретного гидролокационного или радиолокационного оборудования", уверяют в Пентагоне.

Там также опровергают попытку уничтожить захваченный дрон.

В военном ведомстве США также процитировали производителя, который отметил, что аппарат Dive-LD "с самого начала создавался для работы в опасных условиях, где потеря такого устройства является ожидаемой возможностью".

О чем речь

Согласно описанию компании-производителя Anduril, Dive-LD может работать до 10 дней без возвращения на базу и предназначен для погружения на глубину до 6000 метров.

Такие аппараты предназначены для выполнения широкого круга задач, включая подводное наблюдение и разведку, картографирование морского дна, обнаружение мин, проверку подводных кабелей и трубопроводов, поддержку противолодочной обороны.

В Anduril официально заявили, что "разработали и сейчас модернизируют" свою продукцию "с учетом опыта боевых действий в Украине". Это касается и указанного аппарата.

Стоимость Dive-LD составляет около 2,5 миллиона долларов.

Отношения между странами

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли под контроль Иран, сравнив ситуацию там с Венесуэлой.

Также Трамп убежден, что война против Ирана ознаменовалась "огромным успехом" его администрации, поскольку США, по его словам, "не дали Ирану получить ядерное оружие".

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