Исламская Республика Иран "готовится к новому раунду конфронтации" с Израилем. Иерусалим якобы пытается загнать страну в опасный тупик "ни войны, ни мира".

Видео дня

С соответствующими заявлениями 8 сентября выступили главнокомандующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами, а также верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Их слова отражают сохраняющуюся обеспокоенность Тегерана возможностью новой вспышки войны, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с конца июня.

Хатами, как передает Middle East Monitor, заявил о подготовке к будущей конфронтации. При этом он явно приуменьшил достижения Израиля во время 12-дневных атак по иранской территории. Он утверждает, что ЦАЛАХ, даже с "полной поддержкой" Запада, якобы показал свою "несостоятельность".

"Израильская оккупация пользовалась пиковой военной и технологической поддержкой Запада, включая помощь НАТО, однако она завершилась крупным провалом", – выдал генерал-майор, множество коллег которого были ликвидированы в результате израильских бомбардировок.

Хатами подчеркнул, что целью Иерусалима было уничтожение ядерной программы Тегерана. Однако она "основана на местных возможностях, которые невозможно уничтожить силой", заявил главнокомандующий.

Также он соврал, что иранская система ПВО "выдержала и доказала свою эффективность" – однако израильские и американские самолеты свободно летали над территорией Ирана и ни одного воздушного судна в воздушном пространстве республики сбито не было.

Хатами также высоко оценил то, что он назвал "беспрецедентной сплоченностью" иранского народа во время конфронтации.

В свою очередь аятолла Хаменеи предупредил о попытках "врага" загнать Иран в опасный тупик "ни войны, ни мира". Религиозный лидер выступил с заявлением в Тегеране, отдельно от Хаменеи, передает Newsweek.

Он подчеркнул, что столь продолжительное состояние неопределенности несет в себе опасность, сравнимую с прямой конфронтацией.

Что предшествовало

13 июня 2025 года Израиль начал атаку на Иран, которую стали называть "12-дневной войной".

В ходе кампании израильские войска нанесли удары более чем по 1000 целей в Иране, преимущественно по военной инфраструктуре и ядерным объектам. Было убито свыше 30 представителей высшего военного руководства Ирана и от 11 до 14 специалистов по ядерным исследованиям. Ударам также подверглись объекты нефтегазовой инфраструктуры и ряд объектов символического значения, включая штаб-квартиру государственного пропагандистского телеканала.

22 июня к обстрелам присоединились Соединенные Штаты Америки. Их военнослужащие ударили по объектам ядерной программы Тегерана.

Как писал OBOZ.UA, в августе главный военный советник верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави также говорил о возможности новой войны с Израилем или США. По словам генерала, Иран находится не в состоянии прекращения огня, а "всего лишь" на "очередном этапе" конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!