Иран нашел новый рычаг влияния в Ормузском проливе: о чем идет речь

Иран заявил о намерении ввести плату для международных технологических компаний за использование подводных кабелей, которые проходят через Ормузский пролив. В государственных медиа страны также пригрозили возможными перебоями в работе кабелей, если компании не будут выполнять требования Тегерана.

Об этом, ссылаясь на заявления иранских военных, чиновников и экспертов сообщает CNN. Иран пытается использовать свое расположение в Ормузском проливе как новый инструмент экономического влияния.

На прошлой неделе иранские депутаты обсудили план по подводным кабелям, которые соединяют страны Персидского залива с Европой и Азией. Представитель иранских военных Эбрагим Зольфагари заявил, что Иран введет плату за интернет-кабели.

Связанные с Корпусом стражей исламской революции медиа сообщили, что такие компании, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, должны будут придерживаться иранских правил. Кроме этого, операторов кабелей могут обязать платить лицензионные сборы за их прокладку через пролив. Также Иран хочет, чтобы ремонтом и обслуживанием кабелей занимались только иранские компании.

В то же время непонятно, как именно Иран сможет заставить международные компании выполнять эти требования. Из-за американских санкций компаниям США запрещено проводить платежи Ирану, поэтому часть бизнеса может не воспринимать эти заявления серьезно.

Несмотря на это, иранские государственные медиа уже намекнули на возможное повреждение кабелей. Такие действия могут повлиять на мировой интернет, финансовые операции и передачу данных.

Иран объясняет свои планы международным морским правом. В Тегеране ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, которая позволяет прибрежным государствам устанавливать условия для прокладки кабелей в своих территориальных водах.

В CNN подчеркнули, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов не только для поставок нефти, но и для международного интернет-трафика. Через подводные кабели проходит значительная часть мировой связи между Европой, Азией и странами Персидского залива.

Эксперт Bloomberg Economics Дина Эсфандиари заявила, что Иран таким образом демонстрирует свой контроль над Ормузским проливом и пытается усилить свое влияние.

"Иран стремится создать настолько большие расходы для мировой экономики, чтобы никто больше не решился атаковать страну", – сказала она.

По словам исследователя Habtoor Research Center Мустафы Ахмеда, международные компании годами пытались избегать иранских вод из-за рисков безопасности и прокладывали кабели ближе к побережью Омана.

Ахмед предупредил, что КСИР, который имеет подводные дроны, боевых водолазов и малые субмарины, потенциально может угрожать подводной инфраструктуре. По его словам, повреждение кабелей может вызвать масштабные проблемы со связью в разных частях мира. Больше всего могут пострадать страны Персидского залива, банковский сектор, нефтяной и газовый экспорт, а также Индия.

В TeleGeography отметили, что кабели через Ормузский пролив сейчас обеспечивают менее 1% мирового международного интернет-трафика.

