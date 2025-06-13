Иран может ударить по США и запустить сотни ракет по Израилю. Шарп озвучил прогноз

В пятницу, 13 июня, Израиль нанес серию ударов по Ирану. В качестве приоритетных целей атаки были определены объекты ядерной и ракетной программ Ирана. В настоящее время можно говорить об успешном завершении лишь первой фазы противостояния, в результате которой были нанесены удары по ста целям противника. Вместе с тем речь не идет об обычной антитеррористической операции. Она носит эпохальный характер по меркам Израиля и Ближнего Востока.

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Прогноз во многом зависит от того, какие шаги будут предпринимать стороны. Очевидно, что ответ Ирана может быть достаточно мощным и не ограничится сотней дронов, которые уже были запущены по Израилю. Иран способен запустить одновременно сотни баллистических ракет. В настоящее время США оказывают помощь Израилю в отражении атак, но если Иран нанесет удар по Соединенным Штатам, что также не исключено, он получит соответствующий военный ответ.

Такими оценками и прогнозами в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– По вашим оценкам, насколько успешной является операция Израиля по уничтожению ядерных мощностей Ирана?

– Эта операция скорее носит стратегический характер, без связи с иранским ответом и дальнейшими его ответами, которые наверняка будут очень массированными. Закончился некий этап, но многое еще впереди.

Насколько мы знаем от наших военных и из других источников, первый этап был очень успешным. Результаты оцениваются как хорошие или очень хорошие. Не знаю, были ли уничтожены все назначенные цели, которые были назначены, но военные довольны тем, чего удалось достичь. Поражено множество целей Ирана, более сотни. Массированно действовала авиация, было задействовано 200 самолетов. Действовали и диверсионные силы, и Моссад. Заранее подготовленные беспилотники запускались и непосредственно с территории Ирана. Это было наподобие того, как украинцы атаковали цели в России. Ликвидировано высшее командование иранских вооруженных сил – начальник генштаба, командующий Корпусом стражей исламской революции.

Израиль достиг эффекта оперативной и стратегической внезапности. Но это лишь первый шаг, хотя и очень важный. Есть еще задачи, которые предстоит решать, в частности очень сложные задачи по обороне – нужно противостоять мощнейшим иранским ударам и атаковать встречно. Так что многое еще впереди.

– Вы сказали, что операция носит стратегический характер. Почему?

– Эта операция очень длительная. По меркам Израиля и Ближнего Востока она носит эпохальный характер. Это не одна из тех операций, которая начинается с нанесения удара, за ней следуют переговоры, отступление и она быстро прекращается.

Когда решаются на такой шаг кардинальной важности, есть какой-то минимум целей противника, который обязаны уничтожить. Без достижения этого минимума никто не остановится. Если этот минимум предполагает множество атак и тысячи боевых вылетов, значит, так тому и быть. Это не что-то, о чем можно договариваться или что можно останавливать посередине.

– Что подразумевается под "минимумом целей"? Это все-таки мощности по производству ядерного оружия или что-то еще?

– Это объекты, касающиеся ядерной программы, производства баллистических ракет и их хранения. Это места производства беспилотников, в том числе, скорее всего, "Шахед-136". Все это является приоритетными целями Израиля.

Если дело зайдет далее, то, вероятно, целями станут и важнейшие экономические объекты Ирана – порты, нефтеперерабатывающие заводы, что-то связанное с импортом-экспортом, – чтобы нанести иранской экономике непоправимый ущерб. До этого дело пока не дошло. Но важнейшей составляющей военной машины Ирана является то, что я очертил, плюс средства ПВО, которые мешают реализовать эти цели. А также военное командование. Его уничтожение приведет к дезорганизации иранцев, покажет им наши возможности. Разумеется, когда ты уничтожаешь командование противника, это символический успех.

Но в общем и целом задача – уничтожение ключевых объектов ВПК Ирана, ядерной и ракетной программы, которые представляют угрозу для Израиля.

– Достаточно ли сил и средств у Израиля для решения этих задач?

– Если бы не было достаточно сил и средств, по крайней мере для решения задачи-минимум, никто бы этого не начинал. Приказ на проведение подобного рода операций не отдается спонтанно. Операции против Ирана готовились в Израиле десятки лет на уровне разведки, сбора информации, на уровне подготовки всех возможных средств нанесения ударов, а также в плане анализа – что будет, если...

Соответственно, и принятие решений здесь не на уровне простого желания премьер-министра атаковать Иран. Этому предшествовали длительные совещания, длительная работа и достижение серьезного консенсуса.

Хочется надеяться, что руководство страны знает, что делает. Если бы оно не было уверено, что задача-минимум достижима, на такой кардинальный шаг не решились бы. Это не какая-то рядовая антитеррористическая операция.

– В ответ на израильские удары Иран уже запустил сотню дронов а также пригрозил "суровым наказанием". Каким, по вашим оценкам, может быть максимальный ответ Ирана?

– Максимальный ответ мы увидим. Я не знаю, каким он будет. Но Иран может одновременно запустить несколько сотен баллистических ракет. В течение дня он может запустить и больше, чем несколько сотен. Иран может долго стрелять баллистикой. У Ирана есть много дронов, достигающих Израиля, в частности "Шахед-136". Их могут запускать большими и малыми партиями хоть круглые сутки, и очень долго.

Таким образом, Иран может запустить по Израилю очень много боеприпасов. И первая сотня дронов, которые в эти минуты перехватываются где-то над Иорданией, – это лишь маленький пролог (интервью записывалось 13 июня. – Ред.).

– Последний вопрос – по поводу роли США. Мы видим, что в настоящее время они поддерживают Израиль политически, но пока не вступили в операцию на военном уровне. Допускаете ли вы, что США начнут военную поддержку Израиля? Если да, как будут развиваться события далее?

– Что касается военной поддержки США Израиля. Да, они не принимали участия в ударе, но в оборонительных действиях они, вероятно, будут принимать участие прямо сейчас. Прежде всего, вероятно, истребители США помогают перехватывать цели над Ираком и Иорданией. Также есть батарея противоракетной обороны THAAD, которая базируется в Израиле. Конечно, она участвует в перехвате баллистических ракет.

А дальше будет видно. Иран может нанести удар по США, и тогда его будет ждать соответствующий ответ. Если иранцы не тронут американцев, то вполне возможно, что США ограничатся такой поддержкой, о которой я сейчас говорю. Время покажет. Многое непредсказуемо, и многое зависит от тех ходов, которые сделают стороны.