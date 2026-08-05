Иран достиг соглашения с Оманом о судоходном маршруте через Ормузский пролив: что известно

Иран заявил, что достиг договоренности с Оманом относительно маршрута прохождения судов через Ормузский пролив. Это соглашение может стать первым шагом к возобновлению работы важного морского пути, по которому транспортируются энергоносители, однако оно пока не означает полного открытия пролива.

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О достижении договоренности сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, пишет Bloomberg . По его словам, совместное заявление Ирана и Омана сейчас находится на финальной стадии подготовки, а переговоры между странами "продвигаются вперед".

Иран заявил о достижении соглашения с Оманом относительно предложенного маршрута судоходства через Ормузский пролив. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, договоренность будет окончательно оформлена, если "определенные третьи стороны не будут препятствовать этому процессу".

Иран и Оман несколько дней обсуждали план, который должен определить порядок движения судов через Ормузский пролив. Этот водный путь стал одним из главных вопросов в противостоянии между Ираном и США.

Багаи не уточнил, какую именно роль в переговорах играют Соединённые Штаты. В то же время он заявил, что закрытие пролива стало результатом атак США и Израиля.

В Белом доме не комментировали заявления Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что соглашение по Ормузскому проливу может быть заключено в ближайшее время. В то же время ранее он уже говорил о дипломатических договоренностях, которые не завершались долгосрочными соглашениями.

Иран и западная военно-морская группа предложили маршруты для судов

На фоне переговоров об открытии пролива появились два возможных маршрута для прохождения кораблей. Один из них предложил Иран, а другой — одна из ведущих западных военно-морских групп.

Сообщение о возможном возобновлении работы пролива повлияло на нефтяной рынок. В среду цены на нефть стабилизировались, а стоимость нефти марки Brent составляла около 79 долларов за баррель.

Одним из главных спорных вопросов оставался контроль над движением судов через этот водный путь. Иран требовал, чтобы корабли перед прохождением через пролив получали разрешение и уплачивали сборы за транзит. Кроме того, Тегеран атаковал суда, которые, по его оценке, нарушали установленные правила.

США, со своей стороны , ввели блокаду иранских портов. Именно вопрос контроля над судоходством стал одной из причин срыва режима прекращения огня и временного мирного соглашения в прошлом месяце.

Договоренность не означает полного открытия пролива

Несмотря на временное прекращение боевых действий между сторонами, часть проблем остается нерешенной. Среди них — вопрос ядерной программы Ирана, а также отсутствие договоренности о начале официальных переговоров.

Иранское государственное телевидение ранее заявляло, что соглашение между Тегераном и Маскатом не означает автоматического открытия Ормузского пролива. По сообщению телеканала, это будет зависеть от "изменения поведения США".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил государственному агентству IRNA, что страны обсуждают создание временного маршрута. По его словам, он может функционировать от двух до четырех месяцев, а значительная часть движения будет проходить через территориальные воды Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты и Иран после очередной серии взаимных ударов начали новый раунд переговоров и, как утверждается, "демонстрируют быстрый прогресс". Ключевым вопросом дипломатии остается восстановление безопасного и нормального судоходства в Ормузском проливе.

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