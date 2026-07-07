iPhone 17 Pro Max "похоронили" в капсуле времени: зачем это сделали

В Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии (США) состоялась официальная церемония захоронения "Капсулы времени Америки", в которую положили даже iPhone 17 Pro Max. Событие приурочено к масштабному празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

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Откопать капсулу планируют в 2276 году. Об этом сообщает MacRumors.

Зачем iPhone отправили в XXIII век

Главным и самым неожиданным технологическим экспонатом внутри капсулы стал смартфон iPhone 17 Pro Max в эксклюзивном цвете Cosmic Orange. Смартфон от Apple был включен в программу America Innovates как главный символ передовых американских технологий и инноваций XXI века.

По задумке организаторов, устройство должно продемонстрировать потомкам, какого пика в 2026 году достигли портативные вычисления, мобильная съемка и средства связи, навсегда изменившие повседневную жизнь, работу и творчество людей.

Специально для жителей будущего на iPhone оставили послание. В стандартном приложении "Заметки" авторы сохранили цифровые артефакты – текстовые и мультимедийные файлы, которые призваны передать атмосферу и быт человека в 2026 году.

Печальный прогноз экспертов

Эксперты сомневаются, что люди будущего смогут оценить цифровое послание. Как сообщает Forbes, iPhone 17 Pro Max, скорее всего, превратится в "кирпич" задолго до 2276 года.

Главной уязвимостью станет аккумулятор. Литий-ионные батареи физически и химически деградируют со временем, даже находясь в выключенном состоянии. Кроме того, серьезным препятствием могут стать экосистемные ограничения самой Apple: жесткая привязка к серверам (которые вряд ли просуществуют в неизменном виде 250 лет) и прекращение поддержки старых операционных систем.

В конце концов, ученые задаются вопросом: будут ли в XXIII веке вообще существовать привычные нам розетки, кабели и стандарты напряжения, чтобы просто попытаться подать на устройство ток. Тем не менее, даже если iPhone не включится, он останется важным памятником археологии технологий нашей эпохи.

Что еще скрывает 400-килограммовая капсула

Помимо смартфона, в капсулу поместили артефакты от всех 56 штатов и территорий США, включая перо знаменитого белоголового орлана "Старого Эйба" – талисмана времен Гражданской войны (от Висконсина); фрагмент ткани с исторического самолета братьев Райт 1903 года (от Огайо); сгенерированное нейросетью Claude от Anthropic эссе о том, каким будет регион через 250 лет (от Калифорнии).

Чтобы защитить содержимое, Национальный институт стандартов и технологий совместно с экспертами Библиотеки Конгресса разработал сверхпрочную конструкцию. Капсула представляет собой 413-килограммовый цилиндр из нержавеющей стали, герметизированный индием – мягким металлом, заполнившим малейшие микродефекты. Сверху конструкцию накрыли защитным стеклянным колпаком, создающим подземный воздушный карман.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вечером 4 июля памятник Родина-мать подсветили цветами флага Соединенных Штатов Америки. Световое шоу было посвящено 250-летию независимости США, а видео с места события появилось в сети.

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