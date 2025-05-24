Индия и Пакистан продлили взаимный запрет на полеты

Индия и Пакистан закрыли свои воздушные пространства друг для друга после нападения на туристов в Кашмире. Это привело к отмене виз, прекращению торговли и обострению конфликта, что может иметь серьезные последствия для региона.

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Об этом сообщает The Independent. В материале говорится, что ограничение на полеты стало прямым следствием роста напряженности после недавних атак и демонстрирует, насколько хрупким остается мир между двумя государствами, которые уже неоднократно находились на грани открытого конфликта.

Министерство гражданской авиации Индии издало уведомление для летчиков (NOTAM), согласно которому всем самолетам, зарегистрированным, эксплуатируемым, арендованным или принадлежащим Пакистану, включая военные, запрещен вход в воздушное пространство Индии до 23 июня. В свою очередь, управление аэропортов Пакистана (PAA) заявило, что ограничения будут действовать до 4:59 утра 24 июня и касаются всех индийских самолетов, в том числе гражданских и военных.

Это решение принято на фоне недавней эскалации конфликта, когда Индия нанесла авиаудары по территории Пакистана, а в ответ пакистанские беспилотники совершили атаки по индийским объектам. Инцидент стал самым серьезным за последние десятилетия. Закрытие воздушного пространства повлекло массовые изменения маршрутов самолетов, летящих из Европы, Ближнего Востока и других регионов через территории Индии и Пакистана.

На днях индийский пассажирский самолет компании IndiGo, выполнявший рейс Дели – Сринагар, столкнулся с сильной турбулентностью в Гималайском регионе из-за внезапного града. Пилот обратился к Лахорскому управлению воздушного движения с просьбой временно использовать пакистанское воздушное пространство во избежание непогоды, но получил отказ. Самолет получил серьезные повреждения носовой части, а пассажиры находились в панике, однако обошлось без пострадавших.

Финансовые последствия уже ощутимы. По оценкам, государственная авиакомпания Air India может потерять до 600 млн долларов в случае, если запрет будет оставаться в силе в течение года. Компания обратилась к правительству с просьбой компенсировать потери. Другие авиаперевозчики также сообщают о росте расходов на топливо и обслуживание из-за удлиненных маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

10 мая Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели.

В тот же день страны договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры продолжались при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Однако уже вскоре Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия, в Кашмире снова прогремели взрывы.

20 мая стало известно, что Индийское и Пакистанское государство достигли договоренности о поэтапном выводе войск, размещенных во время недавнего обострения конфликта в регионе Кашмир. До конца мая обе стороны должны вернуть подкрепления на довоенные позиции.

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