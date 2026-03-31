'Имеем дело с 47-летним режимом': Рубио признал, что Иран может отказаться от мирного соглашения

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио признал вероятность того, что Иран может отвергнуть дипломатические усилия Вашингтона по прекращению войны. Он отметил стойкость режима аятолл, представители которого "не обязательно являются большими поклонниками дипломатии и мира".

Об этом Рубио сказал в интервью ABC. "Очевидно, что там есть люди, которые разговаривают с нами так, как предыдущие руководители Ирана не разговаривали в прошлом", – отметил он.

По словам главы Госдепа, США намерены проверить способность Ирана подкреплять свои заявления действиями.

"Но мы также должны быть готовы к тому, что эти усилия могут потерпеть неудачу. Мы имеем дело с 47-летним режимом, в котором до сих пор задействовано много людей, которые не обязательно являются большими поклонниками дипломатии и мира", – указал Рубио.

По его словам, если сейчас у власти в Иране появятся новые люди, "которые будут иметь более разумное видение будущего, это будет хорошей новостью" для США, "для них и для всего мира".

"Однако мы также должны быть готовы к возможности, или даже к вероятности того, что будет не так", – признал госсекретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран официально заявил, что не ведет прямых переговоров с США, несмотря на заявления Вашингтона о диалоге. В Тегеране отмечают, что получают только косвенные сигналы через посредников и считают требования США чрезмерными. Это свидетельствует о существенных расхождениях в позициях сторон относительно возможных договоренностей.

