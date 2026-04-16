'Им управляют импульсы, как и всеми психопатами': известный психиатр настаивает, что Трамп не является сумасшедшим. Видео

Французский нейропсихиатр Борис Цирульник заявил, что Дональд Трамп не является психически больным, а его поведение имеет другое объяснение. Эксперт подчеркнул, что политик ответственен за свои действия, а значит не подпадает под определение "сумасшедшего".

Цирульник озвучил свою позицию 16 апреля во время разговора в эфире France Inter, где прокомментировал поведение Трампа.

Он прямо отметил: "Итак, он не психически болен. Мы не должны использовать слово "сумасшедший", потому что если мы действительно примем эту идею, то сумасшедший является безответственным". По словам психиатра, ответственность политика исключает такую характеристику.

Оценка психиатра

В своем объяснении Цирульник сделал акцент на чертах личности Трампа, которые, по его мнению, сформировались еще в процессе развития. Он предположил, что политика могли воспитывать с акцентом на материальные ценности и индивидуальный успех.

"Его, вероятно, заставили поверить, что единственной ценностью в человеческом существовании являются деньги", – сказал он.

Психиатр также добавил, что Трамп хорошо функционирует именно в этой системе координат, но его поведение имеет другую сторону. По словам эксперта, такие проявления могут выглядеть дезорганизованными и даже дегуманизирующими. И здесь, как он подчеркнул, важно различать клинические диагнозы и черты характера.

Характеристика поведения

Цирульник охарактеризовал Трампа как психопата, отметив импульсивность его действий. "Им управляют импульсы, как и всеми психопатами. Он знает, где он находится", – заявил он во время интервью.

Он также обратил внимание на отсутствие, по его словам, "ритуала" в поведении политика. Это, по мнению психиатра, свидетельствует о неорганизованности, но не о потере связи с реальностью. При этом он подчеркнул, что такая оценка не снимает ответственности с Трампа за его действия и высказывания.

