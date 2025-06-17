Українці вже більше трьох років майже кожної ночі відчувають, що таке удари іранських "Шахедів" , які використовують російські агресори для ударів по мирним українським містам і селам. В результаті цих ударів, загинули багато українців, часто навіть усією родиною, зруйновані тисячі жилих будинків і цивільної інфраструктури. Іранські "Шахеди" спричинили нам багато горя.

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Багато хто у світі нам співчувають, розуміють настільки важко жити в умовах постійних повітряних тривог і ударів крилатих та балістичних ракет, ударних БПЛА, яку небезпеку вони представляють перш за все для наших дітей і онуків. Тепер в Ізраїлі реально можуть відчути скільки горя і нещастя можуть принести іранські балістичні ракети і БПЛА. Хоча ізраїльтяни постійно живуть в умах небезпеки і повітряних тривог. Багато разів був в Ізраїлі і особисто міг у цьому переконатися. Але, зараз характер цих ударів різко змінився і за потужністю, і за інтенсивністю. Достатньо сказати, що балістичні ракети Ірану середньої дальності мають бойову частину вагою більше 900 кг. Це дуже потужна і руйнівна сила.

У ніч на 13 червня всі жителі Ізраїлю були розбуджені сиренами і нестандартними повідомленнями про надзвичайну ситуацію, що прийшли на мобільні телефони.

З моменту нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року ізраїльтянам надходили повідомлення різного формату про ті чи інші погрози, але такого ще не було: серед ночі надійшла вказівка "перебувати поблизу захищених зон" через "надзвичайну ситуацію".

Рано вранці цього дня Ізраїль розпочав операцію "Народ як лев", вдаривши відразу по кількох ядерних об'єктах в Ірані та ракетних базах. Операцію проводили спільно Моссад та ВПС країни. Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану.

У цій атаці приймали участь майже 200 ізраїльських літаків. Але, як показують наслідки цього удару, іранська ПРО і ППО не змогли стримати цей напад і були повністю нездатні протистояти сучасним американським літакам, які є на озброєнні ВПС Ізраїлю. Як відомо, системи ПРО і ППО, які стоять на озброєнні Ірану, російського виробництва. Тобто, ізраїльські ВПС показали високу ефективність бойового застосування і надзвичайно низьку ефективність систем ПРО і ППО російського виробництва, які протистояли американським літакам, що є на озброєні ВПС Ізраїлю. В Ізраїлі проживає багато наших колишніх співгромадян. Багато хто з них, як і інші ізраїльтяни, підтримує військові дії проти Ірану, але також чимало і тих, хто висловлює сумніви.

Не є секретом, що багато років Іран є головним супротивником для Ізраїлю. Ісламська республіка була головним спонсором практично всіх близькосхідних формацій, що протистояли Ізраїлю: ХАМАС, Хезболла, Ісламського джихад, хусити, режим Башара Асада. На площі одного із іранських міст навіть є годинник, який відліковує час, що залишився Ізраїлю до свого знищення.

20 січня 2025 року року до влади у США прийшов Дональд Трамп. В Ізраїлі з часів першого терміну Трампа до нього ставляться з величезною повагою, зараз через дії Ізраїлю в Газі Трамп залишився практично єдиним послідовним союзником Біньяміна Нетаньяху.

Трамп постійно декларує, що хоче припиняти усі війни, які є у світі, а не розв'язувати нові війни.

Він розпочав тривалі переговори з Іраном про ядерну угоду, які ні до чого позитивного не призводили. Але із загального тону новин випливало, що про силовий сценарій мова все ж таки не йшла. Білий дім не налаштований був на військове розвʼязання питання ядерної програми Ірану. Можливо тут зіграла свою роль і "дружба" Трампа з Путіним, який є союзником Тегерана.

Із тієї інформації, яка зараз випливає, що Ізраїль самостійно ухвалив рішення завдати удару по ядерній програмі Ірану, тим самим ліквідувати головну загрозу для існування Держави Ізраїль. Але, про це трохи згодом.

"Нетаньягу напав на Іран у розпал серйозної політичної кризи всередині самого Ізраїлю. Щотижневі опитування стабільно показують, що, якби вибори пройшли зараз, "Лікуд" Нетаньяху та союзні йому релігійні та ультраправі партії у новому скликанні Кнесета виявились би у явній меншості.

Великі проблеми є й у правлячій коаліції: Ізраїль розпочав атаку проти Ірану в ніч із четверга на п'ятницю, а ще вранці у четвер розглядалася можливість перевиборів: з коаліції Нетаньяху погрожували піти релігійні партії", як зазначає популярне видання "Едіот Ахронот".

У звʼязку з цим, зʼявилися припущення деяких аналітиків, що премʼєр- міністр Ізраїлю Натанʼяху навмисно розпочав цю військову операцію, щоб врятувати уряд від відставки.

Важко в це повірити, оскільки рішення про знищення ядерної загрози Ірану ні в які порівняння не йдуть з вузько політичними інтересами політиків. Рішення про нанесення цього удару є надзвичайно відповідальним. Але повернемось до реакції Трампа на цей удар по Ірану.

Рано вранці 15 червня Дональд Трамп опублікував новий коментар на тему війни між Ізраїлем та Іраном у своєму акаунті в соцмережі Truth Social. Президент США ще раз підкреслив, що Вашингтон не має відношення до атаки на ісламську республіку, і попередив Тегеран: "Якщо Іран завдасть по нас удару будь-яким способом і в будь-якій формі, вся сила і міць Збройних сил США обрушиться на вас у небаченому досі масштабі".

При цьому Трамп нагадав, що Іран все ще має можливість укласти угоду, тобто відмовитися від розробки ядерної зброї, і "закінчити цей кривавий конфлікт. Тобто, із цього витікає надзвичайно важкий крок який здійснив Ізраїль, ухвалив самостійне рішення про нанесення удару по Ірану. Але, як показують подальші події, особи які приймали це відповідальне рішення не в повній мірі оцінили свої можливості досягти швидкого і переконливого успіху. Як передає Axios "За словами двох ізраїльських чиновників, протягом останніх 48 годин Ізраїль звернувся до адміністрації Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб ліквідувати його ядерну програму.

Загальна картина: Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта збагачення урану Фордоу, який вбудований у горі та глибоко під землею. США мають обидва ці компоненти в межах досяжності польоту від Ірану.Але адміністрація Трампа поки що дистанціювалася від операції Ізраїлю та стверджувала, що було б незаконно для Ірану відповісти ударом по американських цілях.

Прямий напад на Іран, навіть якщо участь США обмежується бомбардуванням одного об'єкта, безпосередньо втягне США у війну.Однак, якщо Фордоу залишиться в дії після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети "ліквідувати" ядерну програму Ірану.За лаштунками: Ізраїльський чиновник заявив Axios, що США можуть приєднатися до операції, і що президент Трамп навіть припустив, що зробить це, якщо необхідно, у нещодавній розмові з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

У п'ятницю чиновник Білого дому заперечив це.

Другий чиновник США підтвердив у суботу, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, але заявив, що наразі адміністрація не розглядає це питання.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив Axios у суботу, "щоб не сталося сьогодні, цього неможливо запобігти", маючи на увазі напади Ізраїлю."

Чи вдасться Ізраїлю переконати Трампа, поки що невідомо.

Навіть бомбардування всього одного об'єкта американськими військовими означатиме пряме залучення до війни, зазначає Axios. У той же час збереження комплексу в Фордо в робочому стані не дозволить Ізраїлю досягти мети, що декларується, з "обнулення" іранської програми розробки ядерної бомби. І одне з джерел Axios зазначив, що Трамп нібито "припустив" в одній з недавніх розмов з Нетаніягу, що США все ж таки можуть приєднатися до операції, "якщо це буде необхідно".

Таку інформацію поширив і журналіст Аміт Сегаль, близький до оточення ізраїльського прем'єра. За даними його джерел серед високопосадовців Ізраїлю, ймовірність того, що США допоможуть своєму союзнику завдати удару по Фордо, "значна".

Газета The New York Times проаналізувала перспективи схвалення Вашингтоном операції Ізраїлю та більш активне залучення США у війну.

Президент США пішов на "велику авантюру", зазначив у коментарі виданню колишній декан Школи передових досліджень Університету Джонса Хопкінса Валі Наср, який у період правління Барака Обами працював у Держдепартаменті: "Якщо США виявляться залученими у війну, буде перекроєна вся Ваша геополітична карта.На думку експерта, ключове завдання Трампа сьогодні — запобігти ескалації, а не підігрівати конфлікт.

Головна мета ударів Ізраїлю по Ірану - протидія до створення Тегераном ядерної бомби. Саме так окреслив завдання військової акції прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу. Навряд чи ця мета досяжна безпосередньо — принаймні поки в операції на повну силу не беруть участь США, вважають військові експерти на Заході. Проте Ізраїль (як і, ймовірно, адміністрація Дональда Трампа) розраховує домогтися від Тегерана відмови від ядерної програми комбінованими ударами — за допомогою ракет, дронів та операцій спецназу — з військового керівництва, систем протиповітряної оборони (ППО) та ракетних установок. Поки що Іран, незважаючи на тяжкі втрати першого дня, не показує слабкості: він зміг організувати удар по кварталу міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві, а уряд ісламської республіки тепер говорить про те, що удари Ізраїлю показали право їхньої країни на володіння ядерними технологіями.

Цілком ймовірно, якщо Іран зможе вистояти під ударами Ізраїлю, він вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і приступить безпосередньо до виготовлення бомб, для чого в нього (поки що) є всі технічні можливості. Таким чином, результату війни може бути два: або Ізраїль (спільно зі США або без їх допомоги) змусить Іран відмовитися від ядерної програми, або Тегеран незабаром отримає жадану бомбу. Повертаючись до питання про спроможність військових Ізраїлю самотужки знищити ядерний потенціал Ірану, треба зазначити, як пише "Медуза" "експерти припускають, що Ізраїль не має для цього технічних можливостей. Теоретично він може розбомбити основний комплекс зі збагачення урану в Натанзі, що знаходиться на невеликій глибині, за допомогою ракет ROCKS і Air LORA, а також американських бомб GBU-28 (при багаторазовому застосуванні по одній меті).

Для поразки комплексу в Фордо і центру, що будується, під горою біля того ж комплексу в Натанзі потрібні боєприпаси, здатні проникати на десятки метрів під землю і пробивати багато метрів залізобетону (для поразки мети також потрібно багаторазове застосування). Такі є тільки в розпорядженні США - це MasBive Or в 13 тонн. Для їх використання потрібен спеціальний носій (бомбардувальники B-52 або B-2), яких Ізраїль не має.

Разом з тим, обмін взаємними масованими ракетними ударами триває третій день. Удари Ірану почали мати смертоносніший характер і призвели до значних жертв серед цивільного населення Ізраїлю. Армія Ізраїлю ж розширює мережу об'єктів своїх бомбардувань: крім військової та атомної інфраструктури, атакам тепер зазнають підприємства нафтогазової галузі, ключової для економіки Ірану

Незважаючи на це, Іран заявив про готовність до продовження переговорів із США щодо ядерної угоди. Глава МЗС країни Аббас Арагчі 15 червня повідомив, що влада ісламської республіки, як і раніше, впевнена в причетності Вашингтона до планування ударів Ізраїлю, але в той же час допустив продовження діалогу з адміністрацією Дональда Трампа для пошуку компромісу по іранській атомній програмі.

Реакції на заяву з Білого дому поки не надійшло.

Для усіх є очевидним, що у разі якщо США зважаться на прохання Ізраїля про допомогу, приймуть участь у знищенні ядерної програми Ірану, цей конфлікт між Ізраїлем і Іраном вийде на зовсім інший рівень і далеко за межі Близького Сходу. Ще не відомо, яку участь буде мати Путін у цьому конфлікті. Поки що відомо, що Росія засудила удар Ізраїлю по Ірану. Але, ми памʼятаємо що Росія і Іран є союзниками, хоча в їх договорі і не передбачено взаємну військову допомогу. Але, не можна виключати що РФ вже співпрацює з Іраном.

У Трампа теж надзвичайно складна ситуація. У Сполучених Штатах наростають протестні настрої проти Трампа, кількість американців, які негативно оцінюють його діяльність стрімко зростає. Багатотисячні протести, які відбулися по усім штатам свідчать, що Трамп не може ігнорувати суспільні настрої у країні. За таких обставин, якщо він безпосередньо втягне США у цей конфлікт, в країні може виникнути політична криза. Зрозуміло, що мова не йде про застосування армії США у цьому конфлікті, але навіть участь стратегічних бомбардувальників В-2, які можуть нести 13-ти тонну бомбу для знищення ядерних виробництв Ірану, що заходяться глибоко під землею (60-90 метрів), може мати негативні наслідки для влади Трампа. Крім того, ще не відомо чи дозволить Катар використання літаків ВПС США, які знаходяться в Катарі на найбільшій базі ВПС США.

Місцеве населення Ізраїля також знаходиться під серйозною загрозою, через ракетні обстріли, інтенсивність яких збільшується. Повітряний простір в Ізраїлі закритий, усі цивільні літаки усіх національних авіакомпаній Ізраїлю виведені за межі Ізраїлю.

Цивільне населення Ізраїлю, замість відпочинку в період відпустки на березі теплого моря, вимушені рятуватись у бомбосховищах.

Багато хто з політиків і експертів обґрунтовано вважають, що світ максимально наблизився до ядерної катастрофи.

І виходить так, що зупинити цю катастрофу спроможні лише США і Китай. Гаяти час не можна, оскільки ситуація може набути незворотніх наслідків.

Пора діяти.