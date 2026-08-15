Хорватию охватил крупнейший в истории лесной пожар: горят тысячи гектаров, пострадали десятки человек. Фото и видео

Мощный лесной пожар в Хорватии из-за сильного ветра достиг курортного города Омиш и охватил более 1000 гектаров. В результате пожара пострадали не менее 42 человек, а около тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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По данным Reuters, 14 пострадавших были госпитализированы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуированных открыли временные пункты размещения между Омишем и Сплитом.

Огонь, раздуваемый сильным ветром, подошел вплотную к Омишу и охватил жилые районы. Пожар распространился на территории площадью более 1000 гектаров.

Жителей опасных районов начали эвакуировать. Всего свои дома были вынуждены покинуть около 1000 человек. Для них организовали временное размещение на территории между Омишем и Сплитом.

Ситуация остается сложной. Пожары в районе Омиша называют самыми масштабными и сложными в новейшей истории Хорватии.

Пострадали десятки

В результате пожара пострадали не менее 42 человек. 14 из них доставили в больницы, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Пламя распространялось под воздействием сильного ветра, что осложняло ситуацию в районе курортного города. Огонь добрался до жилых районов, из-за чего местных жителей эвакуировали.

Площадь пожара уже превысила 1000 гектаров. В сообщении Reuters отмечается, что пожар стал одним из самых масштабных случаев лесных пожаров в современной истории Хорватии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на севере Греции лесные пожары охватили Сивири и Фурку на Халкидиках, в связи с чем власти начали эвакуацию людей из опасных районов. С пляжа Сивири по морю уже вывезли 481 человека, а ранее эвакуировали отель в Фурке, где находились дети из Украины.

Также сообщалось, что во Франции продолжают бушевать лесные пожары. На юго-западе страны огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо. Из-за этого под угрозой оказались предприятия, где производят компоненты для баллистических ракет, ракетные двигатели, истребители.

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