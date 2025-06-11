Холод, снег, наводнения: в ЮАР пронесся мощный циклон, погибли девять человек. Фото и видео

В ЮАР (Южно-Африканская Республика) пронесся мощный холодный циклон с осадками в виде снега и дождя, в результате которого погибли 9 человек. Также наводнением смыло микроавтобус со школьниками в Восточно-Капской провинции.

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Об этом пишет издание Anadolu Agency. Трем детям удалось спастись, они зацепились за деревья, поиски остальных продолжаются.

"Разрушительные погодные условия, которые принесли сильные холода, проливные дожди и внезапные наводнения, также нанесли значительный ущерб дорожной инфраструктуре, перемещению жителей и нарушением работы жизненно важных услуг. Семь человек трагически погибли из-за недавнего наводнения, вызванного неблагоприятными погодными условиями", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о нахождении еще двух тел.

По информации Africa News, больше всего от непогоды пострадал Восточный Кейп. Метеорологическая служба Южной Африки предупреждала о высоком риске наводнений, это привело к закрытию дорог и опасным условиям для путешествий. В наиболее пострадавшие районы были направлены команды спасателей и службы экстренной помощи.

Тем временем чрезвычайники продолжают поиски микроавтобуса, который перевозил школьников и был смыт паводковыми водами, точное количество детей в транспортном средстве пока неизвестно.

В результате мощного шторма без электроснабжения остались почти полмиллиона домохозяйств.

Как отмечает BBC, министр транспорта провинции Квазулу-Натал Сибонисо Дума сообщил, что значительный снегопад вызвал задержку грузовиков на дорогах и создал масштабные пробки.

На наиболее проблемных участках развернули грейдеры, которые очищают дороги от снега.

Метеоролог Лехлогоноло Тобела также предупредил о сильном ветре и высоких волнах в море, которые затрудняют судоходство. Непогода бушует как в провинции Квазулу-Натал, так и в Восточной Капской, лежащих вдоль побережья.

В Южно-Африканской Республике в течение зимы (июнь-август) снегопады являются обычным явлением, с температурой ниже 0 °C. Кроме того, в регионе часто случаются наводнения, и эксперты отмечают, что изменение климата усиливает интенсивность осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нигерии количество жертв в результате наводнения, которое 30 мая затопило город Моква в штате Нигер, увеличилось до более 200 человек. Около 500 человек считались пропавшими без вести, пока продолжалась поисковая операция. Наводнение считается самым сильным в этом районе за последние 60 лет.

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