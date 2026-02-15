Хиллари Клинтон назвала позорной позицию Трампа по Украине

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала Белый дом за политику в отношении Украины. Позицию действующего американского президента Дональда Трампа относительно российско-украинской войны она назвала позорной.

Клинтон также обвинила Трампа в "предательстве Запада" и основополагающих западных ценностей и заявила о его участии в "коррупции самого высокого уровня" за попытки вместе с российским диктатором Владимиром Путиным "извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа". Об этом бывшая госсекретарь США сказала во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции, пишет "Укринформ".

Что сказала Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон назвала позорной позицию, которую администрация Дональда Трампа занимает относительно российской войны против Украины.

"Я считаю, что позиция администрации Трампа в отношении Украины является позорной. Попытка заставить Украину согласиться на соглашение о капитуляции с Путиным – это позор. Думаю, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени", – резко высказалась она.

Хиллари Клинтон подчеркнула, что, по ее мнению, Украина сегодня защищает не только себя, но и демократические ценности Запада.

"Украина борется за нашу демократию и наши ценности свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей", – отметила она.

Представительница Демократической партии США также добавила, что причина российско-украинской войны заключается в "мании одного человека контролировать" украинцев и Украину.

Клинтон убеждена, что Трамп или не осознает масштабов страданий гражданских в Украине, или ему эти страдания просто безразличны.

Она также обвинила президента США в подрыве западного единства и международных обязательств.

"Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека", – перечислила политик.

Она выразила уверенность, что ни одна из стран, представители которых приехали на Мюнхенскую конференцию по безопасности, не хотела бы иметь режим, действующий безответственно и безнаказанно, "как это делает Путин".

"За исключением Трампа, который следует этой модели", – подчеркнула Клинтон.

По словам экс-госсекретаря США, украинский вопрос "находится в самом сердце того, что означает раскол Запада".

Клинтон также изложила собственное видение путей достижения лучших переговорных позиций для Киева.

"Существует план, который заключается в том, чтобы дать украинцам ракеты Tomahawk. Дать им больше ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Позволить им наносить большие разрушения... на территории России", – объяснила политик.

Именно способность Украины поражать все больше целей на территории РФ, убеждена Клинтон, может создать предпосылки для серьезных переговоров.

"Именно тогда они начали задумываться о переговорах, когда Украина смогла достигать целей внутри России и наносить достаточную боль", – сказала она.

Потери российских солдат на поле боя Путина, считает Клинтон, не очень беспокоят. Куда важнее "причинить боль нефтеперерабатывающим заводам, ракетным полигонам – боли, которая на самом деле создаст условия для более эффективных переговоров".

