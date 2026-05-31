'Хезболла' усилила обстрелы: на севере Израиля закрывают школы и переносят больницу под землю

Террористы ливанской группировки "Хезболла" обстреляли север Израиля ракетами и дронами. Из-за атаки в воскресенье и понедельник школы в приграничных общинах страны будут закрыты, введены также ограничения на скопление людей.

Также в защищенный подземный комплекс перенесена больница в городе Нахария. Об этом сообщили в CNN.

"Хезболла" усилила удары по Израилю

Из-за атаки "Хезболлы" по северу Израиля Командование тыла израильской армии объявило о закрытии в воскресенье и понедельник школ в общинах вблизи северной границы. Введен запрет собираться под открытым небом в группы более 50 человек. Также закрыли пляжи на севере Израиля.

В то же время в израильском Министерстве обороны объявили, что Медицинский центр Галилеи в северном городе Нахария перенесет свою деятельность в свой защищенный подземный комплекс. Больница расположена примерно в 10 км от границы с Ливаном.

В течение субботы, 30 мая, в ЦАХАЛ не менее 15 раз заявляли об обнаружении снарядов, запущенных из Ливана в сторону северного Израиля. Большинство из них удалось перехватить, остальные же упали на открытой местности.

Также накануне израильские военные предупредили, что ожидают усиления ударов "Хезболлы" по северу страны "после продвижения операций ЦАХАЛа на юге Ливана".

"Хезболла" же в субботу заявила о 24 атаках на израильские цели, что свидетельствует о росте активности. Восемь атак пришлись на территорию Израиля, еще 16, заявили в группировке, были направлены на израильских военных на юге Ливана.

Что нужно знать о "Хезболле"

Эта группировка, рассказали в CNN, была создана после вторжения Израиля в Ливан в 1982 году, когда израильские войска захватили почти половину территории Ливана, включая столицу страны – город Бейрут. Эта операция, во время которой произошло одно из самых кровавых событий Ливанской войны – резня в бейрутском лагере беженцев Сабра и Шатила – привела к гибели более 17 тысяч человек.

Костяк "Хезболлы", которая на многие десятилетия превратится в источник нестабильности для региона, сформировали представители группы шиитских исламистских боевиков, прошедших подготовку в Иране. Они к 1985 году сплотились вокруг этой новосозданной организации.

"Группа не скрывала своей идеологической преданности Тегерану и получала стабильный поток финансирования от Исламской Республики. Она стала участницей гражданской войны в Ливане, которая закончилась в 1990 году, и возглавила борьбу против израильских войск, оккупировавших южный Ливан, в конце концов изгнав их в 2000 году", – говорится в материале издания.

В современном Ливане "Хезболлу" официально признают "группой сопротивления", главной задачей которой является противостояние враждебной стране – Израилю. Страны же Запада признали группировку террористической организацией.

Сейчас, пишет CNN, "лучшие дни" для "Хезболлы", похоже, уже в прошлом.

"Хезболла", которую когда-то считали мощным сдерживающим фактором против прямой конфронтации с Ираном, сейчас выглядит едва заметной тенью той силы, которой она когда-то была. Организация пострадала от многолетних неустанных израильских нападений, ее высшие лидеры были убиты, ее опорные пункты на юге Ливана захвачены, а ее грозный ракетный арсенал истощен", – отметили авторы материала.

А 31 мая стало известно, что на юге Ливана, где продолжается израильская наземная операция, погиб сын переселенки из Украины, который воевал в составе ЦАХАЛ. Женщина с единственным сыном перебралась в Израиль в 2020 году.

