'Готовы пойти на все': эксперт объяснил, чем грозит эскалация на Ближнем Востоке

Иран долгое время готовился к возможному военному противостоянию и сейчас готов к радикальным шагам. Не исключается, что Тегеран способен расширить географию ударов, потенциально угрожая и ведущим европейским столицам, в частности Лондону и Парижу.

В то же время даже потери среди руководства и представителей власти не снизили уровень его боевых возможностей. Об этом в эфире Oboz Talk заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Иран очень хорошо подготовился к этой войне, изучил опыт проведения американских операций, ввел так называемую децентрализацию. Теперь человек на месте получает конверт и выполняет поставленные задачи, присутствие конкретного лидера не требуется. Но будут ошибки, будут несогласованные действия", – пояснил эксперт.

Иран делает ставку на жесткий сценарий войны

По оценке Данилова, отсутствие верховного лидера Ирана может свидетельствовать о внутренних изменениях во власти, в частности об усилении роли Корпуса стражей исламской революции, который фактически взял управление страной на период войны.

При этом речь идет о временной модели управления, ведь традиционная система, основанная на авторитете духовного лидера, остается ключевой для режима.

В то же время, по его словам, Тегеран, нанося удары по странам Персидского залива, стремится сделать войну максимально дорогой для оппонентов и заставить их заплатить высокую цену. Анализ заявлений и материалов арабских СМИ свидетельствует, что иранские власти демонстрируют готовность действовать до конца.

"Они говорят о конце света, о жертве, они готовы принести все в жертву. Следовательно, удары по Лондону и Парижу будут вполне в духе и в логике иранского режима. Они могут на это пойти, они готовы пойти на все. Это понимают соседи и это самый большой ужас для стран Персидского залива", – сказал Данилов.

Кроме того, он убежден, режим будет пытаться получать финансовую выгоду, в частности, несмотря на идеологическую составляющую, он не будет отказываться от прибыли и может взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

Такие действия, по мнению заместителя директора Центра ближневосточных исследований, фактически имеют признаки пиратства и рассматриваются как способ заработка в условиях конфликта.

Напомним, накануне в Лондоне заявили об отсутствии подтверждений того, что Тегеран мог бы атаковать своей баллистикой Европу. Великобритания настаивает на уже озвученной позиции: она не будет втянута в войну против Ирана, но будет защищать собственные интересы в регионе.

Как писал OBOZ.UA, посол Ирана в Великобритании Али Мусави заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех кораблей, кроме судов, связанных с "врагами Ирана". Тегеран готов работать над соблюдением правил безопасности судоходства.

