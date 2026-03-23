Способен ли Иран атаковать ракетами ЕС: в Британии оценили угрозу

В Лондоне заявили об отсутствии подтверждений того, что Тегеран мог бы атаковать своей баллистикой Европу. Великобритания настаивает на уже озвученной позиции: она не будет втянута в войну против Ирана, но будет защищать собственные интересы в регионе.

Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Стив Рид. В то же время он подтвердил, что Исламская Республика пыталась ударить по совместной военной американо-британской базе на островах Чагос в Индийском океане (примерно в 3800 км от Ирана). Об этом пишет BBC.

Рид отказался говорить о том, насколько близко баллистические ракеты подлетели к цели, объяснив, что не может поделиться "оперативными деталями".

Представитель правительства настаивал, что "нет никакой конкретной оценки того, что иранцы нацелены на Великобританию – или даже что они могли бы это сделать, если бы захотели".

"Мы вполне способны защитить эту страну и обеспечить ее безопасность: будь то здесь, дома, или наши активы и граждане по всему региону... Мы не будем втянуты в войну, но мы будем защищать собственные интересы в регионе. Мы будем работать с нашими союзниками над деэскалацией ситуации", – сказал он.

Что предшествовало

В субботу, 21 марта, Армия обороны Израиля опубликовала заявление о том, что Иран имеет ракеты, которые потенциально "могут достичь Лондона, Парижа или Берлина".

Ранее считалось, что самое дальнобойное оружие в арсенале Ирана может пролететь примерно 2000 км, но попытка обстрелять американо-британскую базу "Диего-Гарсия" поставила это под сомнение. Расстояние от Ирана до базы составляет около 5300 км.

За несколько дней до начала ударов по Ирану президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран разработал ракеты, которые могут "угрожать Европе", и работает над созданием ракет, способных поразить Америку.

Как ранее писал OBOZ.UA, к иранскому побережью в Аравийском море отправилась новейшая британская атомная подводная лодка "Ансон". На борту субмарины находятся ракеты "Томагавк" последней модели и тяжелые торпеды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!