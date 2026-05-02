Готовится к войне? Германия модернизирует крупнейший автопорт Европы под военные нужды

В немецком Бремерхафене крупнейший автомобильный порт Европы на побережье Северного моря получит модернизацию стоимостью 1,35 млрд евро. Инвестиции направлены на усиление грузовых доков, чтобы иметь возможностьтранспортировать военную технику, в частности, танки Leopard.

Об этом сообщает Bloomberg. Проект предусмотрен в федеральном бюджете Германии на 2026 год.

Германия готовится к войне

Издание пишет, что в случае нападения на Европу, центральное расположение и промышленные ресурсы Германии ставят ее в стратегическое положение для поставки снаряжения войскам. Именно поэтому правительство обратилось к компании BLG Logistics.

Однако препятствия являются значительными, как говорится в материале. Бундесвер не настроен на государственно-частное партнерство в масштабах, необходимых для быстрой массовой мобилизации в случае нападения на союзника НАТО. Их агентство по закупкам не поддерживает прямых контактов с компаниями, осуществляя коммуникацию исключительно через платформы закупок.

В BLG уже составили перечень предложений того, что она может предложить в кризисном сценарии:

более 70 квалифицированных водителей танков , которые прошли обучение для операций компании в армии США;

, которые прошли обучение для операций компании в армии США; 1500 железнодорожных вагонов ;

; семь внутренних больших терминалов, которые можно использовать как места для сбора войск и техники.

Издание также отмечает, что согласно разработанному в 2024 году Оперативному плану для Германии, частные субъекты должны внести вклад в национальную и союзную оборону в случае нападения, включая координацию логистики для переброски войск. Несмотря на секретность плана, его передали на ознакомление руководству частных компаний.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе нескольких тысяч военнослужащих в течение ближайшего года, из-за обострения политического напряжения между Вашингтоном и Берлином.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал решение США "предсказуемым" и подчеркнул, что оно в очередной раз демонстрирует необходимость для Европы усиливать собственную обороноспособность. По его словам, Германия уже движется в этом направлении.

В то же время официальный Берлин пытается сохранять стабильные отношения с Вашингтоном. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что его контакты с американским президентом остаются "хорошими", несмотря на публичные разногласия.

Германия остается важным военным хабом для США и НАТО. В частности, на ее территории расположена авиабаза Рамштайн, где базируется командование Военно-воздушных сил США в Европе, а также объекты, обеспечивающие логистику, транспортировку и медицинскую эвакуацию

Как сообщал OBOZ.UA, такое заявление со стороны Дональда Трампа стало неожиданностью даже для высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. Недавний многомесячный анализ глобального присутствия американских войск не предусматривал существенного сокращения контингента в Европе, в частности в Германии.

