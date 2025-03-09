В ЕС ищут альтернативу Starlink для Украины – FT

Европейские страны ищут способы обеспечить Украину альтернативной широкополосной спутниковой связью на случай, если Илон Маск прекратит работу Starlink. Это происходит на фоне того, что США уже приостановили военную помощь и обмен разведданными из Украины.

Видео дня

Четыре крупных спутниковых оператора уже начали переговоры с правительствами ЕС по предоставлению резервного подключения для Украины. Об этом сообщает Financial Time.

Речь идет о люксембургском SES, испанском Hisdesat, Viasat (владелец британского Inmarsat) и французском Eutelsat/OneWeb, которые подтвердили изданию, что ведут переговоры с правительствами и институциями Европейского Союза о том, как обеспечить резервное подключение к Украине.

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе обсудили возможность расширения спутниковых сетей для Украины. Некоторые компании, в том числе испанская Hisdesat, уже получили запросы от европейских чиновников по поводу участия в этом процессе.

Несмотря на то, что некоторые европейские операторы имеют возможность обеспечить резервное подключение , ни один из них не может предложить такой же уровень пропускной способности, который предоставляет Starlink, использующий более 7000 спутников на низкой орбите Земли.

В краткосрочной перспективе можно использовать комбинацию европейских спутниковых служб, работающих на разных орбитах, как резервный вариант для обеспечения безопасной правительственной связи и подключения к Интернету в городах, больницах или энергетических объектах.

Однако, по словам исполнительного директора испанского поставщика безопасных государственных спутниковых услуг Hisdesat Гарсии Примо, "создать такое количество терминалов, как у Starlink, чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно, поскольку они накапливались в течение многих лет".

SES из Люксембурга уже предоставляет Украине свои услуги, сообщил исполнительный директор компании Адель Аль-Салех. Он также подтвердил, что компания участвует в переговорах по увеличению мощностей для страны. Хотя обсуждения альтернатив длятся уже несколько месяцев, последние события "усилили" эти переговоры, отметил он.

Представители Viasat отметили, что их возможности и увеличение мощностей смогут удовлетворить потребности Украины.

"У нас есть ресурсы и возможности помочь, и мы готовы сделать все возможное для решения этого критического вопроса как для безопасности Украины, так и для Европы в целом", – сказал FT представитель Viasat

Члены Европейского парламента усилили давление на Европейскую Комиссию с целью ускорить координацию усилий по имеющимся технологиям и запустить инициативу Govsatcom, объединяющую защищенные спутниковые ресурсы государств-членов. Однако ожидается, что этот проект начнет работать только в следующем году.

"Мы ищем лучшие способы поддержать Украину. Инициатива Govsatcom может удовлетворить неотложные потребности в безопасной связи благодаря объединенным спутниковым возможностям стран-членов ЕС", — заявил представитель Комиссии в начале этой недели.

На этой неделе компания крупнейший поставщик коммерческих спутниковых изображений для правительства США Maxar Technologies приостановила предоставление услуг Украине по запросу Вашингтона.

Однако Андерс Линдер, руководитель международного подразделения Maxar, подчеркнул, что компания готова к альтернативным вариантам. По его словам, "любые коммерческие клиенты, являющиеся партнерами и союзниками США, могут использовать полученные данные по своему усмотрению", включая их передачу другим партнерам, таким как Украина.

Однако замена уже имеющихся Starlink, ставших столь важными для защиты Украины от российской агрессии, остается трудной задачей и требует времени. Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров отметил, что более 40 000 терминалов Starlink активно используются в Украине для поддержки военных, гуманитарных и гражданских нужд.

Директор по исследованиям космической консалтинговой компании AnalysysMason Лук Палерм Серра отметил, что существуют альтернативы, но ни одна из них не может предложить такой уровень качества, как Starlink. Даже если объединить всю пропускную способность работающих над Украиной европейских спутников, это не достигнет тех возможностей, которые предоставляет Starlink.

Starlink выводит на низкую орбиту более 7000 спутников на высоте примерно в 550 км от Земли. Благодаря высокой скорости движения спутников над любой точкой на планете, обеспечивается постоянный доступ к сигналу с земли.

Скорость, с которой сигналы возвращаются с Земли в космос и обратно, в системе Starlink выше, чем в конкурентных сетях, которые используют меньше спутников, расположенных на более высоких орбитах. Однако разница по времени может быть незначительной и задержка может стать проблемой только для определенных программ.

Многие европейцы считают текущий кризис стимулом для реализации амбиций Европы по созданию собственной многоспутниковой широкополосной сети на низкой околоземной орбите, известной как Iris2. Проект, оцениваемый в 10,6 млрд евро, планируется запустить не ранее 2030 года, поэтому он не является краткосрочным решением. Однако это внесло дополнительную срочность в обсуждение типа платформы и необходимых услуг, как отметили два источника, близкие к программе.

"Европа сейчас переосмысливает все, что касается обороны, поэтому я не удивлюсь, если они пересмотрят масштаб Iris2", — сказал директор по исследованиям космической консалтинговой компании AnalysysMason.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также пообщался со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, в том числе попытками создать европейский дублер Starlink.

Издание предполагает, что во время последующих переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американскими представителями по прекращению войны, США могут использовать доступ к Starlink как рычаг давления на Киев, чтобы он согласился на невыгодное соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "преданы предоставлению услуг" нашей стране.

Однако Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!