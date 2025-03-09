Госпиталь МВД в Кракове стал жертвой кибератаки: детали

В Польше неизвестные совершили кибератаку на госпиталь Министерства внутренних дел страны в Кракове. Угрозы жизни и здоровью пациентов нет.

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В настоящее время компетентные структуры предпринимают усилия для восстановления нормального функционирования лечебного учреждения и установления организаторов и исполнителей атаки. Об этом в сети Х сообщил вице-премьер-министр – министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, кибератака на госпиталь МВД зафиксирована 9 марта.

"Госпиталь МВД в Кракове стал целью кибератаки. Введены неотложные меры, угрозы жизни и здоровью пациентов нет", – написал польский министр.

Гавковский добавил, что ответственные за кибербезопасность службы, в частности группа реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (CERT Polska), центр e-здоровья и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью собирают доказательства и помогают лечебному учреждению вернуться к нормальному функционированию. Государственные органы также проводят слаженные оперативные мероприятия по установлению злоумышленников.

Напомним, ранее в этот день глава польской дипломатии Радослав Сикорский ответил Маску на угрозы отключить Starlink для Украины. Он напомнил, что компания SpaceX американского миллиардера ежегодно получает от Польши около 50 млн долларов за связь для украинской армии. Если же окажется, что SpaceX – ненадежный поставщик, Варшава будет искать альтернативу.

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