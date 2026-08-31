Google Maps переименовал "озеро Онтарио" в "озеро Америка", но есть один нюанс. Видео

Google Maps изменил название озера Онтарио на "озеро Америка" для пользователей в США. Компания пошла на такой шаг после указа президента Дональда Трампа о переименовании водоема, однако за пределами США название изменится не для всех.

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Reuters сообщает, что Google Maps обновил название в соответствии с данными американской Geographic Names Information System (GNIS), которая устанавливает стандарты для официальных карт США.

В Google пояснили, что пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть "Lake Ontario", а за пределами США и Канады будут отображаться оба названия.

Решение Трампа

Дональд Трамп объявил о переименовании самого маленького из пяти Великих озёр в четверг. Его решение касается американской системы географических названий, но не влияет на канадские правила наименования водоёма.

Премьер-министр Канады Марк Карни сразу отверг новое название. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул также заявила, что штат не будет использовать вариант "озеро Америка".

Губернатор соседнего Вермонта Фил Скотт назвал решение Трампа "мелочным и разочаровывающим". А премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в субботу представил большую надпись на берегу озера: "Lake Ontario: Now and Always" на английском и французском языках.

Как работает Maps

Google отметил, что обновляет названия на картах в соответствии с изменениями в официальных государственных источниках. В США таким источником является GNIS, поэтому американские пользователи теперь видят "Lake America".

В Канаде Google Maps продолжает показывать "Lake Ontario". Пользователи в других странах будут видеть оба названия.

Подобное изменение Google уже вносил в прошлом году в отношении Мексиканского залива. После указа Трампа сервис начал обозначать его для американских пользователей как "Gulf of America".

Даг Форд заявил, что президент США может называть водоем как угодно, но, по его словам, остальной мир и впредь будет называть его озером Онтарио.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио, которое является одним из Великих озер Северной Америки и расположено на границе США и Канады. По его мнению, водоем следует назвать "озером Америка".

Позже OBOZ.UA сообщал, что в Канаде решили ответить на попытку Трампа переименовать озеро Онтарио. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд представил огромную табличку с названием водоема и подчеркнул, что менять его не собираются. Таким образом канадская сторона дала понять, что не признает решение американского президента.

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