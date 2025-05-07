Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

Германия продолжает предоставлять Украине вооружение и технику из собственных резервов и путем финансирования промышленных поставок. В целом уже выделено или запланировано военной помощи на сумму примерно 28 миллиардов евро.

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Новый пакет включает как передачу оборудования из арсеналов Бундесвера, так и оплату поставок от производителей за счет государственного бюджета. Об этом сообщили на сайте канцлера ФРГ.

В новый немецкий пакет помощи войдут:

1. Боевые бронированные машины:

66 защищенных от мин и засад транспортных средств MRAP;

боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD 2.

2. Противовоздушная оборона:

четыре кинетические оборонительные машины (Diehl Defense);

38 000 единиц зенитных боеприпасов GEPARD;

ракета IRIS-T SLM.

3. Артиллерия и другое вооружение:

три колесные гаубицы Zuzana 2 (проект совместно финансируется Данией и Норвегией);

27 000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов;

1 000 снарядов 122-мм артиллерийских боеприпасов;

917 противотанковых ружей RGW 90;

3769 штурмовых винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556;

4. Дроны и защита от дронов:

70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

150 вооруженных беспилотников HF-1;

10 наземных беспилотников.

5. Навыки первопроходца:

26 Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;

два трала для разминирования.

6. Защитное и специальное снаряжение:

41 наземный радар наблюдения;

187 лазерных дальномеров;

92 инфракрасных биноклей;

55 скутеров для дайвинга;

три пограничных транспортных средства;

150 000 жгутов;

534 спальных мешка.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздержалось от предоставления дополнительных подробностей, особенно относительно условий и сроков поставок, до тех пор, пока передача не состоится.

Кроме этого, Германия готовит передачу четырех систем ПВО IRIS-T (SLM/SLS), ракеты IRIS-T SLM/SLS, ракеты Patriot, 120 зенитных ракет IGLA, 316 разведывательных беспилотников VECTOR, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 1100 наземных радаров наблюдения.

Что известно о военной помощи Германии для Украины

На 2024 год было предусмотрено около 7,1 миллиарда евро в рамках специального фонда правительства ФРГ, который также покрывает взносы в Европейский фонд мира. Этот фонд частично компенсирует расходы странам ЕС, которые помогают Украине, в частности Германия уже получила 31 миллион евро возмещения.

На 2024 год было предусмотрено около 7,1 миллиарда евро в рамках специального фонда правительства ФРГ, который также покрывает взносы в Европейский фонд мира. Этот фонд частично компенсирует расходы странам ЕС, которые помогают Украине, в частности Германия уже получила 31 миллион евро возмещения.

В 2022 году Германия потратила на помощь Украине 1,6 миллиарда евро, а в 2023-м - уже 5 миллиардов. Еще 2,9 миллиарда заложено на поставки, которые планируется реализовать в период с 2025 по 2028 годы.

С начала полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года, Германия передала со своих складов военную технику на сумму примерно 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии, стоимость которой оценивается в 282 миллиона евро.

К дополнительным расходам, которые не входят в указанные суммы, относятся и расходы на лечение раненых украинских солдат. Берлин уверяет, что продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать. Немецкий политик имел в виду поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.

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