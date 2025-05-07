Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ
Германия продолжает предоставлять Украине вооружение и технику из собственных резервов и путем финансирования промышленных поставок. В целом уже выделено или запланировано военной помощи на сумму примерно 28 миллиардов евро.
Новый пакет включает как передачу оборудования из арсеналов Бундесвера, так и оплату поставок от производителей за счет государственного бюджета. Об этом сообщили на сайте канцлера ФРГ.
В новый немецкий пакет помощи войдут:
1. Боевые бронированные машины:
- 66 защищенных от мин и засад транспортных средств MRAP;
- боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD 2.
2. Противовоздушная оборона:
- четыре кинетические оборонительные машины (Diehl Defense);
- 38 000 единиц зенитных боеприпасов GEPARD;
- ракета IRIS-T SLM.
3. Артиллерия и другое вооружение:
- три колесные гаубицы Zuzana 2 (проект совместно финансируется Данией и Норвегией);
- 27 000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- 1 000 снарядов 122-мм артиллерийских боеприпасов;
- 917 противотанковых ружей RGW 90;
- 3769 штурмовых винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556;
4. Дроны и защита от дронов:
- 70 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 150 вооруженных беспилотников HF-1;
- 10 наземных беспилотников.
5. Навыки первопроходца:
- 26 Bergepanzer 2 с запасными частями;
- четыре машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- два трала для разминирования.
6. Защитное и специальное снаряжение:
- 41 наземный радар наблюдения;
- 187 лазерных дальномеров;
- 92 инфракрасных биноклей;
- 55 скутеров для дайвинга;
- три пограничных транспортных средства;
- 150 000 жгутов;
- 534 спальных мешка.
Из соображений безопасности федеральное правительство воздержалось от предоставления дополнительных подробностей, особенно относительно условий и сроков поставок, до тех пор, пока передача не состоится.
Кроме этого, Германия готовит передачу четырех систем ПВО IRIS-T (SLM/SLS), ракеты IRIS-T SLM/SLS, ракеты Patriot, 120 зенитных ракет IGLA, 316 разведывательных беспилотников VECTOR, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 1100 наземных радаров наблюдения.
Что известно о военной помощи Германии для Украины
На 2024 год было предусмотрено около 7,1 миллиарда евро в рамках специального фонда правительства ФРГ, который также покрывает взносы в Европейский фонд мира. Этот фонд частично компенсирует расходы странам ЕС, которые помогают Украине, в частности Германия уже получила 31 миллион евро возмещения.
На 2024 год было предусмотрено около 7,1 миллиарда евро в рамках специального фонда правительства ФРГ, который также покрывает взносы в Европейский фонд мира. Этот фонд частично компенсирует расходы странам ЕС, которые помогают Украине, в частности Германия уже получила 31 миллион евро возмещения.
В 2022 году Германия потратила на помощь Украине 1,6 миллиарда евро, а в 2023-м - уже 5 миллиардов. Еще 2,9 миллиарда заложено на поставки, которые планируется реализовать в период с 2025 по 2028 годы.
С начала полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года, Германия передала со своих складов военную технику на сумму примерно 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии, стоимость которой оценивается в 282 миллиона евро.
К дополнительным расходам, которые не входят в указанные суммы, относятся и расходы на лечение раненых украинских солдат. Берлин уверяет, что продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Как сообщал OBOZ.UA, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать. Немецкий политик имел в виду поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.
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