Германия хочет стать ведущим производителем дронов: какой план у властей

В последнее время в Европе, в частности в Германии, участились инциденты, связанные с беспилотниками. В связи с этим ФРГ нужны мощные производственные мощности по производству дронов.

Видео дня

Об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, передает RedaktionsNetzwerk Deutschland. Она хочет превратить страну в ведущее место по разработке и производству дронов.

"Те, кто стремится к воздушному суверенитету, должны его строить. Германия должна стать ведущим местом для разработки и производства дронов – для поддержки Украины, укрепления собственных оборонных возможностей и защиты нашей критической инфраструктуры", – сказала политик.

Она подчеркнула, что события последних дней – в Украине и в Германии – четко продемонстрировали это.

"Нам нужны быстрое масштабирование производства и непрерывное технологическое развитие, особенно в области искусственного интеллекта", – отметила Райхе.

Для достижения этого надо мобилизовать все доступные ресурсы, в частности через новые альянсы между промышленностью, малыми и средними предприятиями, стартапами и исследованиями.

"Безопасность Европы также будет решаться на немецких заводах", – добавила министр.

Райхе назвала дроны ключевой технологией – как военной, так и гражданской. В гражданском секторе они помогают контролировать и защищать критически важную инфраструктуру: аэропорты, порты, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы сжиженного природного газа, подстанции, центры обработки данных и больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, которая граничит с Данией, зафиксирован ряд случаев появления беспилотников, которые целенаправленно совершали облеты объектов критической инфраструктуры. Немецкие правоохранительные органы расследуют инцидент с появлением этих дронов.

Также в аэропорту Мюнхена дважды за сутки полностью останавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки деятельности аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дебаты вокруг появления дронов вблизи немецких аэропортов беспрецедентны, поэтому ситуацию следует оценивать "спокойно и трезво". По его словам, пока зафиксированные беспилотники не представляют конкретной угрозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!