Где и когда смотреть церемонию восхождения Благодатного огня в 2024 году и что он означает

В канун Пасхи в Иерусалиме 4 мая сойдет Благодатный огонь. Эта ежегодная торжественная церемония состоится в Храме Гроба Господня.

Обычно онлайн-трансляцию этого события ведут все христианские церкви и масс-медиа. Мы предлагаем вам посмотреть схождение Благодатного огня в трансляциях Православной Церкви Украины здесь или здесь.

Церемония схождения Благодатного огня начинается в 10:15 утра по храмовому времени. В 12.00 в храм прибывает греческий православный патриарх Иерусалима. В 12:20 служитель греческого патриархата вносит к Гробу Господню закрытую лампаду. В 12:55 в Кувуклии греческий патриарх и армянский архимандрит зажигают свечи от Благодатного огня, после чего передают его верующим. В 13:10 патриархи со своими сослужителями покидают храм.

Что такое Благодатный огонь

Огонь, который в Великую субботу выносят из Кувуклии, то есть Гроба Господня в Храме Воскресения Христова, и есть Благодатный огонь. Его выносит иерусалимский патриарх, а позже развозят по всему миру. Благодатный огонь называют Иерусалимским огнем или Святым светом. В наших храмах по традиции принято называть эту церемонию, проходящую в Великую субботу, "схождением Благодатного огня".

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, даже несмотря на регулярность, называют чудом. Также считается: если Благодатный Огонь не снизойдет, то это будет свидетельствовать о начале конца света.

Известно, что благодатный огонь не обжигает в первые 30 минут. Так говорят священники, что после схождения от главной лампады зажигают другие свечи и лампады. Их самолетами доставляют в другие страны.

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