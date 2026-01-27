Администрация президента США озвучила Украине условия, при которых могут предоставляться гарантии безопасности. В то же время в Белом доме отметили, что их роль заключается только в содействии переговорному процессу.

По информации Financial Times, американская сторона сигнализировала Украине о том, что гарантии безопасности будут зависеть от переговорного процесса. В то же время официально Вашингтон эти утверждения отрицает.

По данным восьми собеседников Financial Times, администрация президента США, дала понять украинской стороне, что предоставление гарантий безопасности со стороны США может зависеть от согласия Киева на заключение мирного соглашения. Такой документ, как отмечает издание, якобы предусматривает вывод украинских войск с неоккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по словам источников, американцы предупредили Украину о возможности увеличения поставок оружия в мирный период, если наше государство согласится на соответствующее соглашение. Однако издание отмечает, что на момент публикации матервиала, не известно, готов ли Вашингтон брать на себя какие-либо формальные обязательства в рамках такого подхода остается.

Ответ Белого дома

В Белом доме эти сообщения отвергли и отметили, что роль США в мирном процессе – содействие сближению сторон для достижения договоренностей. Один из источников также заявил, что Вашингтон не пытается навязать Украине территориальные уступки.

В то же время в Financial Times напоминают, что США в последние месяцы активизировали дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Продолжаются контакты как с российскими, так и с украинскими представителями. В частности 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние встречи США, Украины и России. Окончательных решений по итогам этих переговоров пока не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается заставить Соединенные Штаты пойти на уступки вотношении Украины. В обмен на это Кремль обещает Вашингтону нормализацию американо-российских отношений.

