В Елисейском дворце в рамках судебного расследования проводятся обыски. Расследование касается заключения государственных контрактов Франции, связанных с организацией Центром национальных памятников церемоний захоронений в парижском Пантеоне.

Обыски проводит национальная финансовая прокуратура страны, им предшествовали "институциональные обсуждения" между соответствующими правоохранительными органами. Об этом рассказал национальный вещатель Франции.

Расследование возможной коррупции на захоронениях в парижском Пантеоне было начато еще в октябре 2025 года. В текущем году еще 14 апреля финансовые следователи пришли с ордерами на обыск в Елисейский дворец. Однако канцелярия президента Франции отказала следователям в доступе в помещения дворца.

У Макрона тогда сослались на 67 статью французской конституции, которая гарантирует неприкосновенность президента в течение его пребывания в должности.

Как финансовые следователи обошли указанную статью на этот раз, неизвестно. Никаких официальных заявлений ни национальная финансовая прокуратура, ни Елисейский дворец не сделали.

В указанном расследовании фигурируют обвинения в "возможном фаворитизме, получении незаконных вознаграждений, коррупции и торговле влиянием", отмечает вещатель страны. В основе дела – условия, при которых заключались определенные государственные контракты на организацию церемоний захоронения в Пантеоне страны.

Организацией церемоний в Пантеоне занимается компания Shortcut Events. Финансовые следователи ставят под сомнение выбор администрацией французского президента именно этой организации для работы в Пантеоне.

Так или иначе, именно Shortcut Events организовывала захоронения в Пантеоне выдающихся мужчин и женщин в течение последних 22 лет.

