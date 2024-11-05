Фанаты Трампа выбрасывают миллионы на ставки на Polymarket, накручивая рейтинг республиканца: вот почему это угроза

Финансовые ставки на политику становятся все более популярными, и последние события вокруг платформы Polymarket обнаружили тревожную тенденцию. За последние три месяца четыре аккаунта на этой платформе сделали тысячи ставок на сумму более $50 млн, а именно на победу Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года.

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Несмотря на то, что это всего 2% от общих ставок на выборы, сумма уже повлияла на коэффициенты, и теперь Polymarket дает Трампу 66% шансов на победу над его главной соперницей Камалой Харрис. По данным FiveThirtyEight, опросы дают Трампу значительно более низкий шанс на победу, лишь 46,7%, обратило внимание издание The Independent.

Polymarket сообщает, что все четыре аккаунта принадлежат одному гражданину Франции с легально действующим опытом в финансовой сфере, хотя такой объем ставок наводит на мысли о возможных попытках манипуляций. Политические эксперты предупреждают: искаженные шансы могут стать аргументом для сторонников Трампа, чтобы сомневаться в честности выборов даже если результаты не будут в пользу республиканца.

Социальные сети стали платформой для обсуждений, и сторонники кандидата уже активно распространяют скриншоты с результатами ставок. Поддержку таким действиям оказывают и известные союзники Трампа, например Илон Маск, комментировавший, что данные Polymarket "более точны, чем опрос", поскольку "ставки – это реальные деньги".

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Консервативный комментатор Джо Кернен, ведущий CNBC, часто упоминает об этом в эфире и распространяет результаты ставок на Трамп в сети. Зато стратег Демократической партии Саймон Розенберг предостерегает, называя ставки "вуду-полимаркетом" и критикуя тех, кто воспринимает такие прогнозы серьезно.

Интерес к ставкам на выборы в США поддерживается на платформе благодаря поддержке миллиардера Питера Тиля. Однако законодательство налагает определенные ограничения: только пользователи за пределами США могут официально делать ставки на выборы, хотя использование криптовалюты и VPN позволяет обойти эти правила.

Смена американских законов также способствует популярности ставок. В прошлом месяце суд в США отменил действовавший до сих пор запрет на азартные ставки относительно выборов, по мнению регуляторов, именно с целью защиты избирательного процесса. Главный регулятор CFTC предупреждает, что ставки на выборы могут негативно отразиться на интегральности избирательного процесса.

Политические деятели обращают внимание на потенциальные опасности. В письме к регуляторам, подписанном сенатором Элизабет Уоррен, отмечается, что массовое превращение выборов в азартную игру разрушает самую сущность демократического процесса. Сенаторы опасаются, что финансовые интересы могут заменить реальные политические убеждения граждан.

Критики также указывают, что ставки миллиардеров, которые производят большие финансовые вливания в избирательный процесс, могут укрепить их влияние на политику. Есть обеспокоенность тем, что влиятельные лица с доступом к закрытой информации могут использовать эти знания для получения прибыли.

Ставки могут не только исказить шансы кандидатов, но и повлиять на результаты выборов. Если граждане сочтут, что на процесс влияют крупные игроки, это может усилить недоверие к демократической системе, которая и так находится под давлением.

Исследования компаний Chaos Labs и Inca Digital обнаружили, что манипуляции на Polymarket занимают треть всех ставок на выборы, что поднимает еще больше вопросов о надежности сайта. Представители Polymarket отметили, что прозрачность платформы делает возможные манипуляции видимыми и позволяет проявлять подозрительную активность.

Основатель Polymarket Шейн Коплан выразил мнение, что платформа является "проверкой реальности" и имеет потенциал изменить информационный ландшафт. Он предполагает, что развитие рынков прогнозов в будущем позволит принимать решения на основе фактов и капитала, а не эмоциональных предположений.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда станет известно, кто победил на выборах президента США, а также, что будет, если результат президентских выборов в США обжалуют.