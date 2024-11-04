Дело дней или недель: когда точно назовут нового президента США

В США с нетерпением ожидают результаты президентских выборов, которые закончатся во вторник, 5 ноября. Победителя инаугурируют 20 января 2025 года, Дональд Трамп или Камала Харрис станет 47 президентом США.

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В борьбе за главную должность сошлись демократическая кандидат Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Однако даже после закрытия избирательных участков вечером результаты могут быть неизвестны сразу. Близкая конкуренция между кандидатами и особенности подсчета может затянуть процесс определения победителя на несколько дней или даже недель.

Опыт 2020 года и возможные задержки в подсчете

Выборы 2020 года стали примером того, как окончательные результаты могут задерживаться: оглашение победителя состоялось только через четыре дня после голосования. В этот раз участки в некоторых штатах подготовились быстрее обрабатывать бюллетени, но другие изменили порядок подсчета, что может повлиять на темпы оглашения результатов. Хотя на этот раз голосов, поданных по почте, меньше, однако в ключевых штатах, где решается судьба выборов, интрига может сохраняться дольше.

Процесс подсчета голосов

Подсчет голосов начинается с бюллетеней, поданных в день выборов, затем идет обработка почтовых и зарубежных бюллетеней. Однако узкая разница в результатах может повлечь за собой автоматический пересчет голосов, что еще больше затянет процесс. Например, в штате Пенсильвания автоматический перерасчет активируется при разнице в пол процента между кандидатами.

Исторические примеры задержек результатов

В некоторых случаях задержки были привычны для американских выборов. В частности, в 2000 году результат гонки между Джорджем Бушем и Альбертом Гором объявили только 12 декабря после вмешательства Верховного суда. На выборах 2020 года ситуация усложнилась, когда Дональд Трамп отказался признавать победу Джо Байдена, а его сторонники совершили беспорядки в Капитолии.

Возможны задержки из-за технических и правовых проблем

Кроме пересчетов, результаты могут задерживаться из-за инцидентов, влияющих на процесс подсчета, таких как технические проблемы на избирательных участках. Также вероятны судебные разбирательства по спорным бюллетеням, что может повлиять на общий результат гонки.

Процесс сертификации и инаугурация

Даже при обжаловании результаты выборов должны пройти сертификацию на уровне штатов и страны. После этого делегаты Коллегии избирателей проголосуют 17 декабря, а новый президент официально вступит в должность после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, демократ Камала Харрис может победить республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, считает британская компания Focaldata, специализирующаяся на опросах общественного мнения. Ее инновационная методика предполагает именно следующие результаты.

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