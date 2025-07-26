'Европе следует остановить миграцию, потому что она убивает': Трамп пригрозил катастрофой

Нелегальную миграцию в европейские страны президент США Дональд Трамп назвал "ужасным вторжением", призывая бороться с этой проблемой. Иначе это, как высказался он, "убьет Европу".

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Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал в Шотландии, куда прибыл с пятидневным визитом. Его общение с прессой транслировал прореспубликанский телеканал Fox News.

Отвечая на вопрос репортера, Трамп сказал: "Что касается иммиграции, вам лучше взять себя в руки. Европы больше не будет".

Он считает, что миграция "убивает Европу" и "необходимо остановить это ужасное вторжение".

"Некоторые люди, некоторые лидеры не допустили этого. Им не воздают должное", – добавил президент Соединенных Штатов. Называть конкретные имена он отказался – якобы для того, чтобы "не смущать" остальных.

В Шотландии Трамп посетил поля для гольфа, принадлежащие его семье; также запланированы его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит "трансатлантические отношения", а также тарифы, которые Соединенные Штаты планируют ввести в отношении импорта из ЕС уже 1 августа. Государства-члены Евросоюза уже одобрили список собственных контрмер на случай, если соглашение не будет достигнуто.

Как писал OBOZ.UA, в рамках масштабной кампании администрации Дональда Трампа нелегальных мигрантов в США будут временно размещать на военных базах в штатах Нью-Джерси и Индиане. Соответствующие разрешения уже подписаны министром обороны Питом Хегсетом.

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