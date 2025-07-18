Пентагон разместит мигрантов на военных базах в США – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа будет временно размещать нелегальных мигрантов на военных базах в штатах Нью-Джерси и Индиане. Соответствующие разрешения уже подписаны министром обороны Питом Хегсетом.

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Об этом заявило Bloomberg со ссылкой на письмо, отправленное главой Пентагона конгрессмену-демократу Хербу Конауэю, представителю Нью-Джерси. В этом штате иммиграционная и таможенная службы будут использовать базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст, а в Индиане – базу Аттербери.

Хегсет заверил конгрессмена, что это решение "не окажет негативного влияния на военную подготовку, операции, боеготовность или другие военные потребности".

Интересно, что в тексте письма имя Конауэя дважды было написано с ошибкой как Конвей (Conway вместо Conaway в оригинале).

Журналисты отметили, что новое решение подчеркивает связь Хегсета с иммиграционной программой президента США, особенно учитывая то, что в первый срок Трампа тогдашние министры обороны сопротивлялись подобным инициативам.

В этот раз Трамп разместил действующие войска на границе с США (через несколько дней после возвращения в Белый дом), а военная база Форт-Блисс в штате Техас использовалась для отправки военных грузовых самолетов, осуществлявших депортационные рейсы.

В Лос-Анджелесе и Флориде сотни военнослужащих задействованы в усилении мер безопасности для агентов ICE (Иммиграционной и таможенной полиции США). Последние продолжают проводить массовые аресты мигрантов, подозреваемых в нелегальном пребывании в Америке.

Размещение мигрантов на территории военных объектов усилит роль Пентагона в историческом расширении американского иммиграционного контроля.

Делегация Демократической партии в Конгрессе из Нью-Джерси единогласно осудила этот шаг, назвав его нецелевым использованием военной инфраструктуры.

"Использование вооруженных сил нашей страны для задержания и содержания под стражей нелегальных иммигрантов неприемлемо и позорно. Это ненадлежащее использование нашей национальной системы обороны и военных ресурсов", – отреагировали демократы в совместном заявлении.

Как писал OBOZ.UA, ранее во Флориде всего за восемь дней обустроили новый Центр содержания мигрантов "Аллигатор Алькатрас". Название связано с тем, что учреждение находится в болотистой местности, где водятся аллигаторы, крокодилы и питоны. 1 июля указанный центр осмотрел Дональд Трамп, после чего заявил, что хотел бы видеть подобные во "многих штатах".

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