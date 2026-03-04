'Это то, чего Кремль боится больше всего': Курносова объяснила, почему ликвидация Хаменеи стала неожиданностью для Путина

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала неожиданностью не только для Ирана, но и для Кремля. Российская власть, по словам российской оппозиционерки Ольги Курносовой, живет в парадигме, что первых лиц государства нельзя устранить.

Видео дня

Именно поэтому этот прецедент стал шоком для кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение Курносова высказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Я как раз уверена, что это было неожиданностью для Кремля. Они живут в парадигме того, что первых лиц государства нельзя ликвидировать. Напомню, насколько Путин в свое время был шокирован, напуган ликвидацией Каддафи (ливийского диктатора Муаммара Каддафи ликвидировали в 2011 году силами НАТО. – Ред.) Собственно, вся его борьба против оппозиции во многом была следствием страшного испуга, когда он увидел все это", – сказала она.

Курносова подчеркнула, что Путин хорошо понимает, что ЦРУ имеет точные данные о его местонахождении в реальном времени, и ликвидация любого диктатора – решаемая задача.

По ее мнению, кейс Ирана демонстрирует, как можно реализовать смену режима, и это именно то, чего Кремль боится больше всего.

"Это то, чего больше всего боится лично Путин", – сказала эксперт.

Она также сравнила ситуацию с Ираном с Венесуэлой, где устранение Мадуро привело к изменению политического поведения страны и ее союзников.

"Причем, во всех смыслах – и перестали поставлять нефть на Кубу, и полную политическую амнистию объявили. Я думаю, что много еще интересного в Венесуэле случится, и постепенно страна станет достаточно вменяемой и нормальной для своих собственных жителей", – сказала Курносова.

Иран, по ее словам, является гораздо более сложным случаем. Она отметила, что кроме ликвидации Хаменеи, был устранен еще ряд влиятельных лиц, а контроль над ПВО и воздушным пространством гарантирует преимущество объединенной группировки США и Израиля.

"Над страной висит огромное количество тяжелых беспилотников, которые могут бабахнуть по кому угодно, если будет такая необходимость", – добавила оппозиционерка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть Верховного лидера Али Хаменеи и четырех членов его семьи. В Тегеране анонсировали "месть" США и нанесли серию ударов по Израилю и ряду других стран региона.

Глава Кремля Владимир Путин отреагировал на убийство иранского аятоллы Али Хаменеи. Он выразил соболезнования президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Кремлевский диктатор назвал союзническую операцию США и Израиля "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!