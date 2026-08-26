"Это реальная угроза": Швеция хочет отобрать у российского бизнесмена недвижимость, расположенную рядом с базой флота

В Швеции могут изъять у российского бизнесмена земельный участок, расположенный рядом с базой шведского флота на острове Муске. С такой просьбой к правительству страны обратились Вооружённые силы Швеции.

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Упомянутый участок военные планируют использовать для защиты военной базы от дронов. Об этом говорится в публикации "Русской службы ВВС".

Что известно

По данным издания, Вооруженные силы Швеции попросили правительство экспроприировать у российского бизнесмена участок, расположенный непосредственно рядом с базой шведского флота на острове Муске в Стокгольмском архипелаге.

Военные аргументировали просьбу тем, что этот участок, расположенный у одного из въездов на базу, обладает "уникальными условиями для укрепления обороны базы Муске, особенно против дронов".

Ходатайство перед правительством Швеции подало Агентство фортификаций.

"Беспилотные системы могут применяться разными способами, и для разведки, и для прямых атак. Это реальная угроза, которой нужно противодействовать, в том числе путем создания надежных систем обнаружения и обезвреживания дронов вокруг наших баз. Эта ситуация с безопасностью [базы] требует от нас действий, и мы не можем смиряться с риском, который несут в себе нынешние права собственности на эту недвижимость", – говорится в заявлении агентства.

При этом согласно шведскому законодательству "экспроприация" означает принудительный выкуп. Величина компенсации определяется в суде.

Шведские медиа называют фактическим владельцем участка возле военной базы на острове российского бизнесмена Станислава Алещенко. Записана недвижимость на его супругу, имеющую гражданства Швеции и РФ. Журналисты утверждают, что россиянин может иметь связи с российскими госструктурами.

Более трех лет участок, как и все имущество Алещенко в Швеции были арестованы за долги по налогам. Впоследствии россиянин задолженность оплатил и арест cняли.

Не так давно шведские медиа писали, что Алещенко якобы начал строить на Муске роскошный дом.

Шведские военные давно высказывали недовольство тем, что участком прямо у базы владеет россиянин, но ходатайство о его экспроприации было подано только сейчас.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что шведскому государству нужно устранить риск того, что кто-то может заглядывать внутрь базы.

Начальник штаба обороны Швеции генерал-лейтенант Карл-Юхан Эдстрем заявил, что Швеция столкнулась с "самой серьезной ситуацией в области безопасности с момента окончания Второй мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля стало известно, что в Швеции военного консультанта признали виновным в шпионаже в пользу России.

Известно, что обвиняемому – 34 года, он страдает серьезным психическим расстройством.

С 2018 по 2022 год он, IT-специалист по профессии, консультировал Вооруженные силы Швеции и имел доступ к секретной информации, которую и планировал передать России в обмен на обещания гражданства РФ и спецзащиты.

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