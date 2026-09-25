"Это просто управление рисками": Карни признался, что в прошлом году изучал возможность военного вторжения США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что канадские власти рассматривали сценарий возможного вторжения Соединенных Штатов. По его словам, такой вариант не был базовым, однако правительство было обязано оценить даже маловероятный риск с потенциально масштабными последствиями.

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Об этом Карни рассказал в интервью The New York Times, опубликованном 23 сентября. Он пояснил, что рассмотрение такого сценария было частью управления рисками.

"Было бы безответственно этого не делать"

По словам канадского премьера, находясь в должности, он считал необходимым оценить даже крайне маловероятный сценарий военного нападения со стороны США.

"Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно этого не делать", – сказал Карни.

Он назвал такой вариант "крайним хвостовым риском" – событием с очень низкой вероятностью, но потенциально чрезвычайно серьезными последствиями. В то же время Карни не раскрыл подробностей того, как именно канадское правительство изучало возможность военных действий со стороны США или какие конкретные меры могли быть подготовлены.

Заявления Трампа стали поводом для рассмотрения такого сценария

Вопрос о возможном военном вмешательстве США возник на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о желании превратить Канаду в 51-й штат Соединенных Штатов.

В мае 2025 года Трамп, отвечая на вопрос о возможности использования американских военных для присоединения Канады, заявлял, что считает такой сценарий "очень маловероятным". В то же время он продолжал публично говорить о Канаде как о потенциальном 51-м штате.

Карни после возвращения Трампа в Белый дом неоднократно подчеркивал необходимость для Канады уменьшать зависимость от Соединенных Штатов – в частности, в оборонной, технологической и экономической сферах.

Канада пересматривает свою зависимость от США

В интервью The New York Times Карни также рассказал о планах Оттавы диверсифицировать свои военные и технологические зависимости. В частности, Канада рассматривает альтернативы американской спутниковой системе Starlink и пересматривает планы закупки истребителей F-35.

Канадский премьер подчеркнул, что страна стремится укрепить связи с другими партнерами, в частности в Европе и Азии. При этом он заявил, что при другом президенте США Канада могла бы оставаться более сильным партнером Вашингтона, но для этого Оттава должна стать менее зависимой от Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Марк Карни продвигает идею предоставления Канаде статуса "ассоциированного члена" Евросоюза. Он поручил своему специальному посланнику в Европе изучить возможные форматы сближения с ЕС без полноценного членства и прямого доступа к Единому рынку.

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