Пункт о взаимопомощи, закрепленный в договоре ЕС, является однозначным, неизменным и "не просто словами". Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что статья 42.7 Договора о Европейском Союзе, "по сути, сильнее"статьи 5 НАТО.

Об этом он заявил во время визита в Афины (Греция), передает The Guardian. "Относительно статьи 42, пункта 7 – это не просто слова. Мы знаем, что для нас это понятно, здесь нет места для другого толкования или двусмысленности", – сказал политик.

Он посетил Грецию для обновления двустороннего соглашения о стратегической обороне. Во время поездки французский лидер повторил свое давнее убеждение, что Европе лучше укреплять собственную безопасность, чем полагаться на все более нестабильные Соединенные Штаты Америки.

"Я действительно верю, что этот подход США продлится долго", – выразил свое убеждение Макрон.

На совместной с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции президент Франции отметил, что положения о взаимопомощи построены на солидарности между странами-членами ЕС, но эта норма "не оставляет никакого выбора" и является настоящими обязательствами.

Макрон поставил под сомнение эффективность НАТО, когда его спросили о военном альянсе и его основополагающем принципе "нападение на одного является нападением на всех".

"Сейчас есть сомнения относительно статьи 5, и их вызвали не европейцы, а президент США. Это явное ослабление альянса... Я твердо верю в европейский столп НАТО, и я считаю, что мы должны укрепить этот европейский столп", – ответил президент.

Лидер Греции Мицотакис, похоже, согласился, назвав решение о быстром направлении истребителей и военно-морской поддержки на Кипр в первые дни американо-израильской войны против Ирана "революционным шагом" для блока.

"То, что мы сделали на Кипре, изменило правила игры", – сказал премьер. Он настаивает на том, что европейцы должны серьезно отнестись к собственному политико-экономическому объединению.

"В наших договорах есть пункт о взаимопомощи, и это наш европейский долг. Мы никогда не говорили об этом, потому что думали, что НАТО всегда выполнит свою работу... Нам нужно отнестись к этой статье гораздо серьезнее; нам нужно рассмотреть урок Кипра, подумать о том, что может произойти", – призвал Мицотакис.

Он добавил, что это было бы равнозначно "политическому заявлению" о том, что ЕС не полагается только на Североатлантический альянс, и это было бы "также хорошо для НАТО".

