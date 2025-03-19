'Это наш 51-й штат': Трамп назвал Канаду 'одной из самых мерзких стран'. Видео

Президент Дональд Трамп заявил, что Канада является 51-м штатом США и в то же время назвал ее "одной из самых гнусных стран" с которыми он когда-либо имел дело. В частности, республиканцу не нравится Канада в качестве торгового партнера.

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Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Fox News. Он также добавил, что считает "мерзкими" представителей этой страны и экс-премьера Джастина Трюдо.

"Я имею дело с каждой страной косвенно или прямо. Одной из самых гнусных стран является Канада. Трюдо. Его люди были мерзки и они никогда не говорили правду", – сказал Трамп.

По словам журналистки, о том, что президент США строже с Канадой, чем с некоторыми, Трамп ответил: "Это потому, что это наш 51-й штат".

При этом Трамп добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.

Напомним, недавно Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик подчеркнул, что Канада ему не нужна. Но он не собирается субсидировать другую страну. Впрочем, будет лучше для всех, если она станет "крупнейшим штатом США".

Как сообщал OBOZ.UA, торговая война США с ЕС тоже обостряется. Европейский Союз объявил о жестких контрмерах в ответ на американские пошлины. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

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