'Это интересно': глава Генштаба Чехии рассказал, как украинский опыт помогает на Ближнем Востоке

Ранее террористические группировки с Ближнего Востока использовали свои тактики в Европе. Но сейчас европейцы, прежде всего украинцы, своим опытом помогают странам этого региона бороться с терроризмом со стороны Ирана.

На это обратил внимание начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Ржехка. Его цитирует "Укринформ".

"То, что мы наблюдаем, является интересным. В прошлом часто происходила передача "ноу-хау" с Ближнего Востока в Европу – например, по террористической тактике или самодельных взрывных устройств. Сейчас мы видим противоположное: передачу полученных (с войны в Украине) уроков и оперативного опыта из Европы на Ближний Восток. В частности, это касается того, как асимметрично бороться с большим количеством дешевых дронов, не полагаясь только на ограниченное количество очень сложного и дорогого оружия", – объяснил Ржехка.

Он указал на ценный опыт Сил обороны Украины. Военные поняли, что в реалиях массовых российских дроновых атак нельзя полагаться на дорогие ракеты, чтобы сбивать "Шахеды". Сейчас эти уроки помогают государствам, которых атакует Исламская Республика Иран. В этом смысле знания, полученные в Украине, помогают защищать партнеров США и другие страны региона.

Начальник чешского Генштаба добавил: трудно предсказать, как эта ситуация повлияет на Украину в долгосрочной перспективе.

"Надеемся, что конфликт не продлится долго и не распространится дальше. Если мы предположим, что он останется относительно ограниченным и не превратится в ситуацию, подобную той, которую мы ранее видели в Сирии, Ираке или Ливии – с распадом государства или более широкой региональной войной – тогда основным краткосрочным влиянием, вероятно, будет экономическое", – считает он.

Например, РФ сейчас помогает рост цен на нефть. Но, заметил Ржехка, влияние этого фактора можно было бы снизить санкциями, борьбой против теневого флота агрессора и тому подобное.

Другой момент – это таяние запасов сложных систем вооружения, например ракет PAC-3 для системы ПВО и ПРО Patriot. Оборонная промышленность может не успевать за темпами использования этих боеприпасов. Потенциально это может повлиять на поставки для Украины.

Военный соглашается с тем, что "стратегическое влияние" заключается в смещении глобального внимания. Когда мир занят кризисом в другом регионе, естественно, что мирный процесс в Украине уже не на первом месте.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киеве растет опасение, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание Вашингтона от полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией. Президент Владимир Зеленский признал, что сейчас американцы "определенно больше сосредоточены" на операции в Иране.

